О чем стоит договориться до рождения ребенка

Что, если не получится?



Далеко не у всех пар зачатие ребенка происходит с первого раза — у многих на это уходят месяцы (а иногда и годы). Поэтому важно, во-первых, просто помнить об этом, а во-вторых, обговорить, как вы будете действовать в случае неудачи (например, выкидыша или замершей беременности): сколько времени заложите на восстановление, будете ли вкладываться в обследования и какие альтернативные методы становления родителями готовы рассмотреть.



Что, если что-то пойдет не так?



Увы, мы живем в неидеальном мире, и не каждая беременность заканчивается рождением абсолютно здорового ребенка. Обсудите, как вы будете действовать, если на УЗИ или в результате скрининга обнаружится патология плода, в каких случаях вы примете решение о прерывании, а в каких — о донашивании беременности.

Опять-таки — не забудьте поговорить и о возможности изменить эти решения, когда дело дойдет до практики.

Что нужно включить в план родов?



Поговорите о том, как вы оба представляете себе рождение вашего ребенка, какую помощь и поддержку хотите получить, рассматриваете ли вы вариант партнерских родов, родов с доулой, родов на коммерческой основе, родов за границей?

Скажите, чего боитесь, в чем сомневаетесь, на что рассчитываете и каким видите сценарий, который устроит обоих партнеров — лучше заранее знать о том, что кто-то из вас считает роды интимным процессом, в который никто не имеет права вмешиваться.

Что нужно изучить до рождения ребенка?

Очень часто случается так, что к моменту появления ребенка один из родителей (и, кажется, мы знаем, какой именно) оказывается более подготовлен к заботе, уходу и воспитанию, а второй отмазывается тем, что это не его дело и вообще — “не по природе”.

Чтобы этого не произошло, поговорите обо всем, что вам следует знать об уходе за ребенком в первые месяцы его жизни, как помочь ему адаптироваться к жизни вне утробы, в чем он нуждается (и почему его плач и ношение на ручках — это не манипуляция и не баловство соответственно)..

Что мы будем делать с воспитанием?