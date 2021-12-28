О чем стоит договориться до рождения ребенка(3)
Вы знаете, что по негласной статистике акушерок, сентябрь — самое урожайное время в роддомах. Знаете, почему? Потому что на свет начинают появляться дети, зачатые в период новогодних праздников. Об этом пишет портал n-e-n.ru..
Что, если не получится?
Далеко не у всех пар зачатие ребенка происходит с первого раза — у многих на это уходят месяцы (а иногда и годы). Поэтому важно, во-первых, просто помнить об этом, а во-вторых, обговорить, как вы будете действовать в случае неудачи (например, выкидыша или замершей беременности): сколько времени заложите на восстановление, будете ли вкладываться в обследования и какие альтернативные методы становления родителями готовы рассмотреть.
Что, если что-то пойдет не так?
Увы, мы живем в неидеальном мире, и не каждая беременность заканчивается рождением абсолютно здорового ребенка. Обсудите, как вы будете действовать, если на УЗИ или в результате скрининга обнаружится патология плода, в каких случаях вы примете решение о прерывании, а в каких — о донашивании беременности.
Опять-таки — не забудьте поговорить и о возможности изменить эти решения, когда дело дойдет до практики.
Что нужно включить в план родов?
Поговорите о том, как вы оба представляете себе рождение вашего ребенка, какую помощь и поддержку хотите получить, рассматриваете ли вы вариант партнерских родов, родов с доулой, родов на коммерческой основе, родов за границей?
Скажите, чего боитесь, в чем сомневаетесь, на что рассчитываете и каким видите сценарий, который устроит обоих партнеров — лучше заранее знать о том, что кто-то из вас считает роды интимным процессом, в который никто не имеет права вмешиваться.
Что нужно изучить до рождения ребенка?
Очень часто случается так, что к моменту появления ребенка один из родителей (и, кажется, мы знаем, какой именно) оказывается более подготовлен к заботе, уходу и воспитанию, а второй отмазывается тем, что это не его дело и вообще — “не по природе”.
Чтобы этого не произошло, поговорите обо всем, что вам следует знать об уходе за ребенком в первые месяцы его жизни, как помочь ему адаптироваться к жизни вне утробы, в чем он нуждается (и почему его плач и ношение на ручках — это не манипуляция и не баловство соответственно)..
Что мы будем делать с воспитанием?
Мы каждый день получаем от читателей письма с вопросами о том, как решить разногласия с партнером на тему воспитания ребенка: родители часто придерживаются разных стратегий и методов, чем вредят своим отношениям, ребенку и его стабильному развитию.
Поэтому очень важно с принципиальными моментами восстания определиться еще до рождения того, кого вы будете вместе воспитывать: пройдитесь по ключевым моментам вроде режима, здоровья, наказаний (ох, не поверите, как часто матерям приходится вставать грудью на защиту детей от “воспитательных” подзатыльников и шлепков!), сада, системы ценностей.
В процессе может выясниться, что нужно вернуться к предыдущему пункту и обновить базу данных о том, как устроены дети.
Что мы будем делать с деньгами?
Да-да, по умолчанию у нас считается, что в декрет уходит женщина, а потом выясняется, что денег на стабильное и благополучное существование в семье не хватает, а мужчина уже разрывается от нагрузки.
Обговорите финансы моменты: вклады, сбережения, пассивный доход, распределение обязательств, помощь родных, подработки, наличие кредитов, и любые другие вещи, которые связаны с вашей экономической ситуацией должны быть обсуждены открыто, здраво и рационально.
Что мы будем делать с домашними обязанностями?
Женский невидимый и репродуктивный труд мало ценится, но это не значит, что ситуацию не нужно менять. Ее менять просто необходимо. И вы можете стать пионерами этих изменений, если начнете обсуждать распределение домашних обязанностей еще до того, как вас родится ребенок.
Обсудите, как вы поделите хозяйство, заботу о ребенке, что будете делать в экстренных ситуациях (может ли папа брать больничные, а мама — срочные командировки или уезжать на несколько дней отдыхать от всех и вся), планируете ли вы выделить бюджет на домашний персонал хотя бы в минимальном объеме, будете ли привлекать к помощи старших родственников, готовы ли время от времени делегировать заботу о ребенке им или приходящим няням?
Что мы будем делать друг с другом?
Вы удивитесь, но после рождения ребенка вы не только становитесь родителями, но и остаетесь сами собой. И вам предстоит вписать ребенка в вашу жизнь, а не подчинить ему ее.
Поэтому важно поговорить и о том, как вы будете организовывать досуг себе, насколько каждый из вас понимает, что секс в вашу жизнь может вернуться не скоро — и это нормально (и никто не имеет права его требовать!), усталость часто будет перевешивать желание общаться, а свидания заменят сериалы под чипсики.
Поэтому не ожидайте друг от друга слишком многого, адекватно оценивайте ситуацию, относитесь к ней с юмором — и обязательно уделяйте друг другу внимание новыми способами, которые вы можете начать искать уже сейчас.
Что мы будем делать с остальными?
Когда вы решите стать родителями, вы поймете, как много у вас родственников и как много незнакомцев хотят дать вам свой бесценный совет.
Обязательно обсудите, как вы будете со всем этим жить, насколько близко готовы подпускать к себе помощников и советчиков, как будете действовать в случае конфликтов с ним, как будете объяснять им то или иное решение (и будете ли), отвечать на советы немедленно покрестить ребенка или сунуть ему в попу кусок мыла, реагировать на критику, недовольство и обиды со стороны родных и близких.
Помните, что в сложных ситуациях важно блюсти свои интересы и границы своей семьи — теперь вы взрослые и сами решаете, как вам жить эту жизнь и воспитывать своего ребенка.
Конечно, когда все случится, многое может поменяться (даже партнер), но навык обсуждения решений, которые вам вместе предстоит принимать относительно своего ребенка, лучше начать прокачивать еще до того, как он появится в вашей семье.