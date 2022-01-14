Мужчина рассказал, что из-за COVID-19 у него уменьшился пенис

Американец перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, на какое-то время его госпитализировали. Помимо других негативных симптомов, он заявил ведущим подкаста, что его пенис уменьшился примерно на 3,5 см, пишет Health.mail.ru.

“Я, кажется, столкнулся с постоянной проблемой. Мой пенис уменьшился. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда”, — заявил он.

При этом мужчина не сообщил, проходил ли он вакцинацию.

Урологи давно сообщают о рисках негативного влияния COVID-19 на здоровье половых органов у мужчин. В частности, ученые сообщали о повреждении кровеносных сосудов, и недостаточную насыщенность гениталий кислородом, которая может привести к импотенции.