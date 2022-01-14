14.01.2022, 14:12
Мужчина рассказал, что из-за COVID-19 у него уменьшился пенис(15)
ФОТО: Photo by cottonbro from Pexels
Гость подкаста порноактрисы Стойи на сайте издания Slate рассказал о том, что пережил необычное последствие “долгого течения COVID-19” — у него уменьшился размер полового органа. Внимание на это обратил Insider.
Американец перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, на какое-то время его госпитализировали. Помимо других негативных симптомов, он заявил ведущим подкаста, что его пенис уменьшился примерно на 3,5 см, пишет Health.mail.ru.
“Я, кажется, столкнулся с постоянной проблемой. Мой пенис уменьшился. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда”, — заявил он.
При этом мужчина не сообщил, проходил ли он вакцинацию.
Урологи давно сообщают о рисках негативного влияния COVID-19 на здоровье половых органов у мужчин. В частности, ученые сообщали о повреждении кровеносных сосудов, и недостаточную насыщенность гениталий кислородом, которая может привести к импотенции.