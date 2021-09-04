Медики в Латвии борются за жизнь 19-летней матери с COVID-19: врачи призывают вакцинироваться будущих и кормящих матерей

Раскрывать детали случившегося врачи не хотят, но Латвийскому телевидению известно, что в поле зрения медиков женщина попала в субботу, 28 августа. Сперва роженица обратилась в Рижский роддом, поскольку чувствовала себя плохо. Там, сделав тест на Covid-19, был обнаружен факт инфицирования. Когда состояние ожидаемого ребенка и будущей мамы стремительно ухудшилось, роженицу доставили в больницу Страдиня.

Малыша удалось спасти, сделав экстренную операцию кесарева сечения. За жизнь его мамы врачи продолжают бороться.

“Мы надеемся на лучшее, но еще не знаем, каким будет результат”, - признала руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня Майра Янсоне.

“Очень, очень тяжелая ситуация, и врачи действительно борются за жизнь молодой мамы. Это большая трагедия для всех, если ребенок не с мамой. Женщина очень молодая. И не привита”, - сказала глава Центра хирургии легких Даце Жендиня.

Специалисты Клинической университетской больницы Страдиня призывают активнее вакцинироваться будущих и молодых мам. В поле зрения медиков уже попали несколько десятков беременных, у которых из-за Covid-19 ухудшилось здоровье. В отдельных случаях дети родились мертвыми, сообщили Delfi в больнице.

В Клиническую университетская больница Паула Страдиня попадали как беременные женщины, госпитализированные с Covid-19 в качестве основного заболевания, так и пациентки, у которых развились осложнения беременности после заражения Covid-19.

Уже в мае этого года руководитель Центра перинатальной помощи больницы Страдиня Майра Янсоне обратила внимание общественности на эту проблему — женщин в третьем триместре беременности госпитализируют для лечения тяжелого заболевания Covid-19. И хотя ранее у этих женщин не обнаруживались никакие факторы риска, угрожавшие течению беременности, исход лечения был неблагоприятен или же роженица теряла ребенка.