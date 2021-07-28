Врачи рассказали, какие последствия коронавируса бывают у детей. Они встречаются даже у тех, кто переболел бессимптомно

“Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на 2-4 неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции, и проявляется высокой температурой , полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе”, — рассказала главный внештатный детский специалист кардиолог Подмосковья, заведующая детским кардиологическим отделением ГБУЗ МО “НИКИ детства МЗМО” Альфия Дроздова.

При этом, по ее словам, сама коронавирусная инфекция у детей может протекать легко, в стертой, субклинической форме.

Главный внештатный детский специалист ревматолог, руководитель детского ревматологического отделения ГБУЗ МО “НИКИ детства МЗМО” Юлия Котова, утверждает, что с последствиями коронавируса сталкиваются даже те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.“Через 3-6 месяцев развиваются осложнения в виде так называемых overlap- синдромов — это дополнительные аутоиммунные заболевания в организме. Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит — таких случаев мы видим много”, — сказала Котова.Заведующая детским гастроэнтерологическим отделением института Мария Ерохина утверждает, что дети, перенесшие ковид, также сталкиваются с заболевания желудочно-кишечного тракта.

“В небольшом проценте случаев мы наблюдаем, к сожалению, картину аутоиммунного воспаления органов ЖКТ, такие как поражения толстой кишки — ВЗК (воспалительное заболевание кишечника). Поражение желудочно-кишечного тракта отражается на печеночной ткани, могут быть в дебюте аутоиммунного гепатита. Очень важно педиатрам отследить биохимические показатели и маркеры воспаления в общем анализе крови”, — отмечает Ерохина.