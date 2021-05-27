Раскрыта причина смертельных осложнений после ковида у детей

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне и детского госпиталя MassGeneral раскрыли механизм, который вызывает у детей и подростков, перенесших коронавирус, редкое, но смертельно опасное осложнение.

Отмечается, что вирусные частицы, оставшиеся в кишечнике после первичной инфекции, могут попасть в кровоток и вызвать мультисистемный воспалительный синдром у детей, или MIS-C.

Результаты исследования приведены в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

В эксперименте участвовало сто детей, из которых у 19 был воспалительный синдром, у 26 — коронавирус, а 55 были здоровы. Оказалось, что именно проникновение вируса через стенки кишечника в кровеносную систему и является причиной MIS-C, а ключевую роль в этом играет белок зонулин, который реагирует на кишечную проницаемость.

Блокатором этого вещества является ацетат ларазотида. Специалисты использовали его в качестве терапевтического средства для лечения MIS-C у одного из пациентов, что привело к уменьшению антигенов SARS-CoV-2 в плазме крови и биомаркеров воспаления, а также улучшению других клинических показателей.

Отмечается, что мультисистемный воспалительный синдром может заявить о себе и через несколько недель после инфекции. Симптомы этого недуга включают лихорадку, боль в брюшной полости, диарею, сыпь и сильную слабость. Кроме того, возможен цитокиновый шторм, который может привести к сильным повреждениям сердца, печени и других органов.