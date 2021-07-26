Я – мама
26.07.2021, 14:25

Американским детям придется носить маски в школах

 
Photo by August de Richelieu from Pexels
Американская Академия педиатрии (AAP) в преддверии начала нового 2021/2022 учебного года (в США он стартует в августе) выпустила официальные рекомендации по поводу мер безопасности в школах в условиях нарастающего распространения варианта коронавируса дельта, которым легко заражаются дети и подростки, пишет сайт Дети Mail.Ru.

Как говорится в пресс-релизе AAP, масочный режим, которого должны придерживаться не только дети школьного возраста, но и вообще все дети старше двух лет, позволит избежать дистанционного обучения и вернуть учеников в школы. Надевать маски детям младше двух лет опасно из-за риска удушения.

Носить маски предлагается всем школьникам — вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. В США недавно началась кампания по вакцинации детей старше 12 лет. Ожидается, что вакцинация детей младше 12 лет начнется в середине будущей зимы.

“В наших приоритетах — вернуть детей в школы, к друзьям и учителям, и нужно сделать все, чтобы это прошло безопасно, — пояснила представитель AAP Соня О’Лири. — Сочетание разных уровней защиты - вакцинации, масочного режима и частого мытья рук — сделает очное обучение достаточно безопасным и доступным для всех”.

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