Ни дедушек, ни бабушек, ни друзей. Как локдаун сказался на развитии речи у детей

Пандемия существенно повлияла на жизнь девочки, ограничив ее социальный круг исключительно семьей. Ее мать по имени Лиса волновалась, сумеет ли Нив нормально учиться: "Она была одной из самых младших в классе, поэтому я и беспокоилась, как она будет общаться с детьми, которые дольше ходили в детский сад или подготовительный класс".

Отсутствие контактов с дедушками и бабушками, соблюдение правил социального дистанцирования, невозможность играть со сверстниками, также как и обязательные маски для лица в общественных местах привели к значительному сокращению опыта общения в повседневной жизни у детей младшего школьного возраста.

Благотворительная организация The Education Endowment Foundation (EEF), помогающая ученикам из менее состоятельных слоев общества достигать максимально возможных академических результатов, заявила о необходимости принять дополнительные срочные меры для борьбы с пандемией, которая лишила детей социальных контактов, играющих ключевую роль в развитии речи.

К тому же есть доказательство того, что задержка в развитии речи может сказываться на дальнейшем образовании. Правительство заявило, что выделяет 18 млн фунтов на то, чтобы помочь детям заполнить пробелы в обучении после года, проведенного дома. Часть этих средств как раз и будет направлена на дополнительную помощь ученикам подготовительных классов.

Британские исследования показали, что год, проведенный в локдауне, негативно влияет на развитие речи у детей.

"Конечно, мы старались ее подготовить как можно лучше, - продолжила Лиса, - и сама она очень хотела пойти в школу. Но дело в том, что мы просто не знали, как она отреагирует на класс, полный незнакомых детей и учителей".

Однако учителя прекрасно подготовились к такому развитию событий и, по словам Лисы, не было ни одного единственного дня, когда бы Нив не хотела идти в школу.

Как завести новых друзей

Эмма, мать еще одного ученика из той же школы в Уолсолле, не была уверена, сумеет ли ее сын Гарри внятно изложить свои мысли, если ему что-то срочно понадобится.

"Я не знала, сумеет ли он завести друзей и все время представляла, как они сидит один в углу, расстроенный и несчастный, не в состоянии объяснить, что ему нужно", - сказала она.

К счастью дополнительные уроки, организованные школой, помогли Гарри наверстать примерно три месяца школьного обучения. По словам Эммы, он "болтает не переставая и все время задает вопросы, типа: "А как растут волосы?", и гораздо лучше излагает свои мысли".

"Основа основ"

Игры со сверстниками и повседневные ситуации, а также общение с учителями дают детям навыки, необходимые в дальнейшей жизни. Отставание в развитии речи резко увеличивает вероятность того, что человек будет безработным и страдать от психических заболеваний.

Директор школы Сэли Майнер сказала в интервью Би-би-си, что проблемы в общении и развитии речи были только у самых младших, особенно если они не могли выразить свои мысли, общаться со сверстниками и говорить так, чтобы их поняли.

"Умение говорить и общаться, - сказала она,- это основа основ. Без него у ребенка не будет ни уверенности, ни самоуважения. А без них он не будут счастлив, не будет умственно развиваться, не сумеет извлечь пользу из общения со сверстниками и учителями".

"Абсолютно все исследования показывают, что если в этом возрасте у ребенка проблемы с речью, то вероятность того, что и во взрослом возрасте он не сможет нормально читать, в четыре раза выше, вероятность того, что он не сможет найти работу и двигаться вверх по социальной лестнице - в два раза выше, и в три раза выше шанс, что он будет страдать от психических заболеваний. Умение читать, писать и выражать свои мысли - это главный ключ к будущему детей", - заключила директор уолсоллской школы.

Результаты расследования, проведенного EEF, совпадают с данными другой компании, Speech Link, которая занимается статистическими исследованиями начальных школ.

Даже при соблюдении мер социального дистанцирования, школа дает детям необходимые навыки речи и общения.

Кроме того, определенное беспокойство вызывает и развитие грудных детей и детей до двух лет, потому что после начала пандемии, большинство патронажных медсестер и социальных работников были перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

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