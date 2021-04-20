"Пугающие цифры". Почему в Бразилии от коронавируса умерло так много младенцев?

Лукас, сын Джессики - один из 1300 младенцев, скончавшихся в Бразилии от вируса, несмотря на то, что ученые обладают неопровержимыми доказательствами того, что коронавирус не опасен для маленьких детей.

Джессика впервые заподозрила, что что-то не так, когда Лукас, который всегда хорошо ел, потерял аппетит.

Сначала она подумала, что у него режутся зубы. Крестная мать Лукаса, медсестра, предположила, что у него просто болит горло.

Но после того, как у ребенка поднялась температура, а затем появилось затрудненное дыхание, Джессика отвезла его в больницу и попросила врачей сделать тест на коронавирус.

"Врач измерил уровень кислорода в крове. У Лукаса он был 86%. Теперь я знаю, что это ненормально", - говорит Джессика.

Но у него не было лихорадки, поэтому врач сказал: "Моя дорогая, не волнуйтесь. Нет никакой необходимости в тесте. Это все лишь небольшое недомогание".

Он дал Джессике антибиотики и отправил домой.

Джессика говорит, что некоторые из симптомов Лукаса исчезли по окончании курса антибиотиков, но он все время был уставшим.

"Я отправила несколько видео его крестной матери, моим родителям, моей свекрови, и все сказали, что я веду себя как параноик и мне следует перестать смотреть новости. Но я то знала, что мой сын сам не свой, что он не дышал нормально", - говорит Джессика.





Это был май 2020 года, и эпидемия коронавируса нарастала. В небольшом городе Тамборил на северо-востоке Бразилии, где жила Джессика, от болезни умерли два человека.

Муж Джессики, Исраэль, беспокоился, что ещё одно посещение больницы увеличит риск заражения ее и Лукаса вирусом.

Шли недели, и Лукас становился все более и более сонным. Наконец, 3 июня Лукаса начало безостановочно рвать после обеда, и Джессика уже понимала, что им срочно нужно в больницу.

Тест на коронавирус оказался положительным.

Лукаса отправили в педиатрическое отделение интенсивной терапии в Собрале, находящемся более чем в двух часах езды от Тамборила, где ему поставили диагноз - мультисистемный воспалительный синдром (МВС).