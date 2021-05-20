Ковид может спровоцировать еще одну пандемию. Больше всего она затронет детей

Педиатр, руководитель программы “Альфа-Эндо” благотворительного фонда КАФ Анна Карпушкина считает, что данные ВОЗ в целом отражают ситуацию в стране. “Сейчас это исследование распространяется и на другие регионы — например, сбор данных осуществляется в Якутии. Могут быть региональные особенности, но предыдущие исследования ожирения значимых различий в регионах не показали”,- говорит госпожа Карпушкина. Она утверждает, что рост ожирения у детей во всех странах связан с доступностью дешевых сладостей, фастфуда и преимущественно пассивных развлечений перед экраном смартфона, телевизора и компьютера. При этом по всему миру увеличиваются объемы потребления сладких высококалорийных напитков, все больше родителей используют полуфабрикаты в питании детей. Более того, у взрослых также уменьшилась физическая активность в связи с доступностью транспорта и автоматизацией производства.

Авторы доклада изучили пищевые привычки детей. Как оказалось, в Москве ежедневно завтракают 90% опрошенных детей. По этому показателю Россия уступает только Португалии, Дании и Испании. Реже всего дети завтракают в Казахстане (меньше 50%). Но при этом только половина детей в Москве ежедневно едят свежие фрукты, треть — овощи. Также треть детей потребляют сладкое чаще трех раз в неделю.

В Москве в исследовании приняли участие более 2 тыс. детей. Из них 27% мальчиков и 22% девочек уже столкнулись с проблемой лишнего веса, 10% мальчиков и 7% девочек уже живут с ожирением, следует из приведенных в отчете данных.

В ряде стран, пишут авторы исследования, каждый третий ребенок страдает от избыточного веса или ожирения. В среднем распространенность избыточного веса составляет 29% у мальчиков и 27% у девочек; распространенность ожирения — 13% у мальчиков и 9% у девочек. Самые высокие показатели наблюдаются в странах Средиземноморья — в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Там с лишним весом живут более 40% мальчиков и девочек, а с ожирением — от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек. Самые низкие показатели зафиксированы в странах Центральной Азии — Киргизии, Таджикистане и Туркменистане. Тут избыточный вес имеют от 5% до 12% мальчиков и девочек и менее 5% страдают от ожирения.

Таким образом, причинами ожирения являются избыточное питание и недостаточная физическая активность, а точнее, дисбаланс между потребляемыми калориями и расходом энергии. На регулировании этих двух моментов и построена тактика борьбы с ожирением. Анна Карпушкина

Госпожа Карпушкина обращает внимание, что ожирение в детстве в значительной степени ассоциируется с его наличием во взрослом возрасте. Так, не менее 70% детей с ожирением продолжают жить с этим заболеванием и во взрослом возрасте, при этом его степень обычно прогрессирует. Кроме того, у ребенка с ожирением в три-восемь раз возрастает риск заболеть сахарным диабетом второго типа. “Сахарный диабет вместе с ожирением значительно повышает риск возникновения различных хронических заболеваний, снижает качество жизни и физическую активность, повышает риск социальной изоляции и уровень стресса”,- добавляет эксперт.

Авторы исследования предупреждают, что пандемия COVID-19, вероятно, приведет к дальнейшему росту распространенности детского ожирения в европейском регионе.

“Итогом закрытия школ и карантина могут стать ограничение доступа детей к школьному питанию и снижение их физической активности, что, в свою очередь, ведет к усугублению неравенства. Поэтому во время пандемии приоритетное внимание следует по-прежнему уделять стратегиям профилактики детского ожирения”,- написано в официальном пресс-релизе.

Ограничения передвижения и физической активности, считает Анна Карпушкина, не могли не внести свой вклад в увеличение массы тела и у детей, и у взрослых. “Пандемия коронавируса подтвердила важность скорейшего решения этого вопроса, ведь именно люди, чье здоровье подорвано неправильным питанием, чаще всего становятся жертвами новой инфекции. Для них болезнь протекает особенно тяжело и часто заканчивается летально”,- напомнила госпожа Карпушкина.

Диетолог Алексей Ковальков уверен, что основная проблема — в отсутствии знаний о том, как и почему нужно питаться правильно: “Если бы дети были в этом плане грамотные, они бы, и сидя дома, знали, что нужно есть”. Он вспоминает, что выступал в Госдуме с инициативой ввести в школьную программу уроки диетологии, но не нашел понимания у депутатов. Врач утверждает, что бесплатную помощь с этим заболеванием в России можно получить только в ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (ранее — в клинике Института питания РАМН). “Поэтому процветают частные клиники. А если государство обратит внимание на эту проблему, то окажется, что в каждом регионе надо экстренно строить больницу, и не одну”,- заключил Алексей Ковальков.