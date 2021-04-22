Стало известно о главном симптоме тяжелого течения COVID-19 у детей

Ученые из Пекинского университета китайской медицины провели исследование и выяснили, какие признаки могут свидетельствовать о высокой вероятности развития тяжелой формы болезни. О результатах научной работы сообщает Nature.

Главным признаком тяжелого течения COVID-19 у детей оказалась одышка.

Именно одышка в два раза чаще остальных симптомов предвещала тяжелое течение коронавируса.

Кроме того, стало известно и о других симптомах и признаках, которые могут говорить о возможных осложнениях. Среди них - лихорадка, насморк, кашель, высокая температура, диарея, повышение С-реактивного белка, отклонения на рентгене или компьютерной томографии легких.

Уточняется, что в исследовании принимало участие 203 ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией.