22.04.2021, 16:25
Стало известно о главном симптоме тяжелого течения COVID-19 у детей(7)
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Несмотря на то, что дети в основном легче взрослых переносят коронавирус, в некоторых случаях возможно тяжелое течение инфекции, пишет сайт "Летидор".
Ученые из Пекинского университета китайской медицины провели исследование и выяснили, какие признаки могут свидетельствовать о высокой вероятности развития тяжелой формы болезни. О результатах научной работы сообщает Nature.
Главным признаком тяжелого течения COVID-19 у детей оказалась одышка.
Именно одышка в два раза чаще остальных симптомов предвещала тяжелое течение коронавируса.
Кроме того, стало известно и о других симптомах и признаках, которые могут говорить о возможных осложнениях. Среди них - лихорадка, насморк, кашель, высокая температура, диарея, повышение С-реактивного белка, отклонения на рентгене или компьютерной томографии легких.
Уточняется, что в исследовании принимало участие 203 ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией.