Более 1,5 миллионов детей стали сиротами из-за пандемии коронавируса

“Полученные нами значения потерь — это лишь минимальные оценки. Реальное число детей, которые потеряли одного или сразу двух кормильцев, на самом деле может быть на порядок выше. Из-за распространения новых разновидностей вируса и замедления вакцинации количество коронавирусных сирот может вырасти еще на несколько миллионов”, — считает Джульетта Анвин, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона и один из авторов работы.

В исследовании Анвин и ее коллеги использовали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, которую собирали Всемирная организация здравоохранения и национальные медицинские ведомства 21 страны мира. На долю этих государств приходится около 77% смертей от коронавируса и больше половины случаев заражений, произошедших в промежутке между мартом 2020 года и апрелем 2021 года.

Эти данные анализировали с помощью методов, которыми ранее оценивали, как часто дети становятся сиротами из-за ВИЧ и других опасных инфекционных болезней. Ученые сопоставили их с типичной рождаемостью и размерами семьи в этих государствах и пришли к выводу, что за первые 14 месяцев пандемии более 1,04 млн детей потеряли отца или мать. Около 1,13 млн потеряли одного из родителей или старших родственников, непосредственно заботившихся о них, а еще 1,5 млн - родителей, дедушек с бабушками или опекунов.

По странам эти потери распределены очень неравномерно. Сильнее всего от них пострадали юные жители Перу, ЮАР и Мексики, где 0,3-1% детей лишились родителей или старших родственников. В некоторых других государствах, в том числе в России, США и Аргентине, этот показатель был на порядок ниже. При этом в абсолютном выражении больше всего сирот появилось в Мексике, Индии, США, Перу и ЮАР — от 82 тыс. до 130 тыс.

Ученые считают, что на уровне ООН и отдельных государств нужно помочь подобным детям справиться со всеми психологическими, социальными и экономическими последствиями потери родителей или кормильцев.





