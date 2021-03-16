Самому младшему пациенту Таллиннской детской больницы с тяжелыми осложнениями после коронавируса — всего 2 года

MIS-C — это мультисистемный воспалительный синдром, который возникает у детей через 2-6 недель после заражения вирусом Covid-19 и именно вирус является триггером этого заболевания. Все пациенты детской больницы с этим диагнозом в анамнезе контактировали с больными Covid-19, у большинства из них ранее был положительный результат ПЦР, и у всех детей были положительные антитела.

Дети 2-11 лет

Мари Лаан признает, что если в прошлом году в их больнице не диагностировали синдром MIS-C, то в 2021 году в Таллиннской детской больнице MIS-C уже диагностировали у восьми детей. “Нашим пациентам от 2 до 11 лет”, — говорит Лаан.

“Заболевание поражает более двух систем органов, в основном кожу, желудочно-кишечный тракт, сердце, систему свертывания крови, нервную систему. Это чрезмерный иммунный ответ организма на вирус Covid-19. Заболевание может проявляться по-разному, и его следует отличать от других воспалительных заболеваний, таких как сепсис и токсический шок”.

Обычно мультисистемный воспалительный синдром поражает детей в возрасте 6-10 лет, но также сообщалось о детях до 1 года и взрослых.

MIS-C диагностируется до 19 лет, взрослая форма заболевания — MIS-A.

О первых случаях заболевания в Италии, Англии и Франции сообщалось в марте-апреле 2020 года во время первой волны Covid-19, и изначально заболевание описывалось как болезнь Кавасаки — также мультисистемное воспалительное заболевание, которое может быть вызвано различными вирусными инфекциями.

Опасные сиптомы, с которыми нужно срочно к врачу

К счастью, всем пациентам Таллиннской детской больницы был поставлен своевременный диагноз, имеющий решающее значение для болезни, и проведено соответствующее лечение. “При своевременной диагностике и лечении прогноз хороший, но окончательное выздоровление потребует времени”, — говорит Лаан.