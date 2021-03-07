Руководитель женской клиники в Таллинне: "К сожалению, все больше рожающих женщин нуждаются в интенсивной терапии из-за COVID-19"(1)
“Если весной 2020 года в женской клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы были зарегистрированы единичные случаи коронавируса среди пациенток, то в этом году в связи с увеличением общей заболеваемости населения количество беременных и рожающих женщин с положительным диагнозом COVID-19 также значительно выросло”, — говорит Веэрус.
“В настоящее время мы также видим, что у многих матерей с положительным диагнозом на коронавирус симптомы более тяжелые, и, к сожалению, все больше и больше матерей нуждаются в интенсивной терапии из-за Covid-19”, — говорит Верус.
“В то время как в 2020 году в Пельгулиннасском роддоме было в общей сложности 10 родов у женщин с подтвержденным коронавирусом, то в 2021 году с января по первые дни марта их уже было 15”, — также сообщила Веэрус.
“Разница также состоит в том, что прошлой весной у матерей с положительным тестом на коронавирус симптомы были довольно легкими или болезнь протекала бессимптомно. Таким образом, положительный тест на COVID-19 часто был неожиданным как для персонала больницы, так и для самой пациентки”, — говорит Веэрус и добавляет, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, становится все более очевидным, что женщины, поступающие в родильный дом, уже знают о своем диагнозе Covid-19. “В этом случае мы обязательно просим заранее сообщить персоналу больницы о своем диагнозе”.
“Чуть более половины из рожающих женщин не имеют симптомов и тест неожиданно оказывается положительным во время родов”, — объясняет доктор Бригита Тамм, руководитель женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы.
Тамм поясняет, что в женской клинике Ида-Таллиннской центральной больницы есть отдельный родильный зал для мам с положительным диагнозом на коронавирус, а также удобные послеродовые палаты, ничем не отличающиеся от обычных родильных отделений. Сопровождающие лица на роды не допускаются, а персонал носит средства индивидуальной защиты.
“Роды в воде не разрешены. Веселящий газ для обезболивания не разрешен, однако другие методы обезболивания разрешены и доступны, включая эпидуральную анестезию”, — объясняет Тамм отличия в процедурах для матерей, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. “В остальном роды проходят, как обычно, мать и ребенок наблюдаются в изоляторе больницы в течение как минимум 48 часов после родов”.
По словам Тамм, ребенку также делается тест на коронавирус, но грудное вскармливание в любом случае разрешено, однако мать с положительным диагнозом должна во время кормления и ухода за ребенком носить маску.
По словам Пирет Веэрус, в Пельгулиннаском роддоме также регистрируется все больше беременных, инфицированных коронавирусом, их прием организован отдельно с целью обеспечить безопасность других пациентов.
“Мы настоятельно призываем беременных женщин и их семьи максимально заботиться о своем здоровье и максимально соблюдать все необходимые меры безопасности, такие как гигиена рук, ношение защитной маски, сохранение социальной дистанции, избегание людных мест и сокращение контактов. Беременные женщины менее устойчивы к заболеванию, и Covid-19 часто может протекать у них более тяжело, чем у небеременных женщин, а также может представлять опасность для плода”, — объясняет Пирет Веэрус.
Меры предосторожности в связи с коронавирусом в Пельгулиннаском роддоме:
Все роженицы по прибытии в роддом проходят тестирование на коронавирус. Пока результат теста неизвестен, все пациентки считаются потенциально зараженными коронавирусом, т.е. женщина должна носить защитную маску, а персонал больницы использовать дополнительные средства индивидуальной защиты.
В случае положительного результата теста на коронавирус дальнейшее ведение родов зависит от того, представляет ли пациет инфекционную опасность.
Известно, что тесты могут давать положительный результат и в случае так называемой “остаточной положительности”, то есть если человек недавно перенес заболевание. Решение о том, связан ли пациент с риском заражения, принимает инфекционист больницы: учитывается время болезни пациента, сопутствующие заболевания и т. д.
Если мать представляет собой риск заражения, сопровождающего ее члена семьи попросят уехать. Мать изолируется от других пациентов, чтобы предотвратить распространение вируса. Роды должны проводиться минимальным количеством необходимого персонала, и персонал должен использовать все необходимые средства индивидуальной защиты в соответствии с установленной процедурой.
В случае, если женщина, поступающая в родильный дом, уже знает, что в настоящее время болеет коронавирусом, об этом необходимо заранее сообщить в приемную по телефону 666 5705 или 5342 4724.
Ребенок, как правило, не отлучается от матери с коронавирусом. Ребенок отлучается только в том случае, если состояние матери не позволяет ей заботиться о своем ребенке. Мать с положительным диагнозом COVID-19 может кормить ребенка грудью, но она должна соблюдать правила гигиены и носить хирургическую маску.
Если состояние матери не позволяет ей кормить ребенка, ей рекомендуется сцеживать грудное молоко, чтобы дать его ребенку.
Ответы на часто задаваемые вопросы относительно COVID-19 также можно найти на сайте родильного дома Пельгулинна.