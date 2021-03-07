Руководитель женской клиники в Таллинне: "К сожалению, все больше рожающих женщин нуждаются в интенсивной терапии из-за COVID-19"

“Если весной 2020 года в женской клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы были зарегистрированы единичные случаи коронавируса среди пациенток, то в этом году в связи с увеличением общей заболеваемости населения количество беременных и рожающих женщин с положительным диагнозом COVID-19 также значительно выросло”, — говорит Веэрус.

“В настоящее время мы также видим, что у многих матерей с положительным диагнозом на коронавирус симптомы более тяжелые, и, к сожалению, все больше и больше матерей нуждаются в интенсивной терапии из-за Covid-19”, — говорит Верус.

“В то время как в 2020 году в Пельгулиннасском роддоме было в общей сложности 10 родов у женщин с подтвержденным коронавирусом, то в 2021 году с января по первые дни марта их уже было 15”, — также сообщила Веэрус.