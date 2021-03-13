Коронавирус у беременных: правда ли, что заболевание протекает сложнее?

По словам руководителя женской клиники Ида-Таллиннской Центральной Больницы доктора Бригиты Тамм, чуть более половины матерей с положительным диагнозом Covid-19 не имеют симптомов и часто получают положительный результат теста при родах. “Но ситуация меняется, и мы все чаще видим корона-позитивных матерей с серьезным заболеванием”, добавила д-р Тамм.

Беременная женщина имеет более слабую сопротивляемость заболеванию, и заболевание Covid-19 у беременных может протекать сложнее и тяжелее. К тому же болезнь может поставить под угрозу здоровье ребенка. Беременным обязательно следует соблюдать все меры безопасности для предотвращения заражения — избегать общественных мест, всегда носить маску, соблюдать гигиену, по возможности работать в домашнем офисе. Важно, чтобы члены семьи беременной также были бы более ответственны.

Если беременные и их семьи будут соблюдать ограничения и смогут избежать заражения, также будут допустимы и партнерские роды, когда отец ребенка или близкий член семьи может присутствовать во время родов. “В настоящее время эта возможность доступна только тем семьям и женщинам, чей тест при родах отрицательный. Если экспресс-тест матери на Covid-19 окажется положительным, то к родам члены семьи больше не допускаются”, пояснила Тамм, руководитель женской клиники.

Даже в тех случаях, когда роженица заразилась коронавирусом, ей оказывается вся необходимая помощь, а все меры безопасности контролируются медперсоналом. “Мы выделили отдельную родовую палату и послеродовую изоляционную палату, которые ничем не отличаются от обычных палат, для рожениц, кто дал положительный тест на Covid-19. Ребенка проверяют на наличие вируса Covid-19, и малыш в любом случае получает грудное молоко матери, однако в случае, если у мамы корона-положительный тест, она должна носить маску во время кормления грудью и во время контакта с малышом помимо кормления. Персонал больницы делает все возможное, чтобы мамы и их малыши были под присмотром”, — прокомментировала д-р Тамм.