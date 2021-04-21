Как восстановить силы после Covid-19? Советы кардиолога

У пациентов в постковидный период возникает множество сомнений, что им можно и что нельзя делать, и как восстановить свою выносливость. Это абсолютно закономерные вопросы, ведь есть такие последствия болезни, при которых нагрузки вообще противопоказаны. Однако опыт медиков позволил разработать 4 этапа возвращения к прежнему уровню активности, а также шкалу самостоятельной оценки пациентами своего состояния.

На каждом из этапов следует тщательно прислушиваться к своим ощущениям и бережно относиться к организму, не перегружая его.

В 1-2 фазе начинайте с легкой физической активности — продолжительность этого этапа должна составлять как минимум две недели. Под легкой физической нагрузкой подразумевается работа в саду, уборка в доме, легкая прогулка или, например, йога.

Оценивая свое состояние, ориентируйтесь на “Рейтинг восприятия нагрузки Борга” (The Borg Rating of Perceived Exertion, далее — РВН), оцените одышку и усталость по шкале от 6 (нет напряжения) до 20 (максимальное напряжение). На данном этапе ваша оценка не должна превышать 11 баллов, если показатель выше — откажитесь на какое-то время даже от легкой нагрузки, дайте себе время восстановиться.





В первые две недели нагрузка не должна превышать 6-8 баллов по РВН, в последующие две — 6-11 баллов, и тогда можно переходить к следующей фазе, постепенно увеличивая нагрузки и приближаясь к тому состоянию здоровья, которое у пациента было до Covid-19.