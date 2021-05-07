Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

35-летняя Аня В. находится на 25-й неделе беременности. В целом она не против пройти вакцинацию против ковида, если бы на этот счет были четкие рекомендации.

По специальности Аня врач, так что она хорошо знает, о чем идет речь: “Если бы Общество гинекологии и Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) дали четкие рекомендации по вакцинации беременных женщин, риск прививки для беременных был бы ниже, чем опасность заражения атипичной пневмонией SARS-CoV-2, я бы вакцинировалась. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в других странах. В США беременным делают прививки от ковида уже несколько месяцев”.

И действительно, не только в США, но и в некоторых других странах, в частности Великобритании, Израиле и Бельгии, пришли к выводу, что беременным женщинам вакцинация от коронавируса не только не навредит, а, напротив, — она необходима. Однако в Германии (STIKO) еще не дали общей рекомендации по вакцинации для беременных женщин и кормящих матерей.

RKI колеблется из-за отсутствия данных

В апреле комиссия по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI) выступила против массовой вакцинации будущих матерей. “Только беременным женщинам с сопутствующими заболеваниями и связанным с ними высоким риском тяжелого течения ковида в отдельных случаях может быть предложена вакцинация — после взвешивания всех “за” и “против” и после подробного информирования”, — было сказано в заключении STIKO. Поэтому вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.

По данным комиссии во вакцинации, для составления общей рекомендации пока еще не хватает исчерпывающих данных, ведь беременные редко участвуют в клинических исследованиях. В принципе STIKO не возражает против прививок против ковида беременным женщинам или кормящим матерям, но рекомендовать массовую вакцинацию этой группы она не может. Но эти расплывчатые заявления вселяют неуверенность в будущих матерей.

Гинекологи — за немедленную вакцинацию беременных