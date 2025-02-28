Мода и стиль
28.02.2025, 14:51

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Чьи локоны сразили наповал? А что насчет мужских стрижек? Звездный парикмахер оценивает прически гостей президентского приема

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Гости президентского приема 24 февраля 2025 года поразили не только стильными нарядами, но и красивыми прическами.
Гости президентского приема 24 февраля 2025 года поразили не только стильными нарядами, но и красивыми прическами.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Окончивший специальность модного дизайна в Эстонской академии художеств топовый парикмахер Карл Аукуст оценил прически гостей президентского приема в честь Дня независимости.

По мнению Карла Аукуста, в этом году самыми эффектными были гламурные локоны в голливудском стиле, которые особенно красиво смотрелись на обладательницах длинных волос. Он отмечает, что беспроигрышным и классическим вариантом стали убранные в пучки волосы, представленные в разных формах и местах. Карлу также запомнились короткие стрижки в стиле удлиненного каре.

По словам парикмахера, элегантная прическа первой леди Сирье Карис заслуживает лишь похвалы.

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