БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Чьи локоны сразили наповал? А что насчет мужских стрижек? Звездный парикмахер оценивает прически гостей президентского приема

По мнению Карла Аукуста, в этом году самыми эффектными были гламурные локоны в голливудском стиле, которые особенно красиво смотрелись на обладательницах длинных волос. Он отмечает, что беспроигрышным и классическим вариантом стали убранные в пучки волосы, представленные в разных формах и местах. Карлу также запомнились короткие стрижки в стиле удлиненного каре.