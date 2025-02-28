28.02.2025, 14:51
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Чьи локоны сразили наповал? А что насчет мужских стрижек? Звездный парикмахер оценивает прически гостей президентского приема(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Окончивший специальность модного дизайна в Эстонской академии художеств топовый парикмахер Карл Аукуст оценил прически гостей президентского приема в честь Дня независимости.
По мнению Карла Аукуста, в этом году самыми эффектными были гламурные локоны в голливудском стиле, которые особенно красиво смотрелись на обладательницах длинных волос. Он отмечает, что беспроигрышным и классическим вариантом стали убранные в пучки волосы, представленные в разных формах и местах. Карлу также запомнились короткие стрижки в стиле удлиненного каре.
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