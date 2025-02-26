ФОТО | Платье Луизы Рыйвас вновь попало на президентский прием спустя 13 лет. Правда, надела его другая
Депутат Рийгикогу Луиза Рыйвас (Партия реформ) посещает президентские приемы уже 17 лет, и за это время в ее гардеробе накопилось немало вечерних платьев. Один из нарядов из ее гардероба попал на прием и в этом году, но его надела уже не Луиза.
На приеме 2012 года Луиза, которая тогда еще носила свою девичью фамилию Вярк, была названа одной из самых стильных гостей вечера. Тогда ее наряд состоял из ярко-розовой юбки цвета и черно-белой блузки. Теперь, 13 лет спустя, в той же юбке на президентский прием пришла Стинне Вага, жена реформиста Кристо Энн Вага.
„Спасибо, что позволила мне разграбить свой домашний дом моды“, - написала Стинне в соцсетях, добавив фотографию, на которой она позирует вместе с Луизой. Сама депутат в этом году остановила свой выбор на наряде от Iris Janvier, надев темно-синее вечернее платье из ткани-металлик.
На приеме в 2012 году Луиза надела только юбку от наряда, но в ее гардеробе была еще и блузка. Луиза надевала весь наряд на церемонию закрытия кинофестиваля PÖFF в 2015 году, и тогда она сочетала его с черным ремнем, который подчеркивал ее стройную фигуру. Стинне Вага, наконец, выгуляла полный комплект на президентском приеме в честь Дня независимости в этом году.