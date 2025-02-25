ФОТО | Гармония и торжественность. Наряд первой леди Сирье Карис на президентском приеме - дань уважения традициям и рукоделию

Дизайнер платья Лилли Яхило объясняет: „Меня уже много лет интересуют белые предметы народных костюмов. Мы привыкли воспринимать эстонские народные костюмы как разноцветные, и тем более удивительно, сколько много белого цвета есть в наследии наших народных костюмов. Меня завораживает то, как на белом цвете выделяются текстура и рельеф ткани, декоративные мотивы и то, как белый цвет подчеркивает чистые линии одежды. Тонкое мастерство и детали, которые замечаешь только когда рассматриваешь поближе. В белом цвете есть спокойствие, гармония и определенная торжественность - как раз то, что нам сейчас нужно. Это и стало отправной точкой для создания комплекта“.