ФОТО | Гармония и торжественность. Наряд первой леди Сирье Карис на президентском приеме - дань уважения традициям и рукоделию(11)
Образ первой леди Сирье Карис на приеме в честь Дня независимости вдохновлен белыми народными костюмами и использованием белой ткани в эстонских народных костюмах в целом.
Дизайнер платья Лилли Яхило объясняет: „Меня уже много лет интересуют белые предметы народных костюмов. Мы привыкли воспринимать эстонские народные костюмы как разноцветные, и тем более удивительно, сколько много белого цвета есть в наследии наших народных костюмов. Меня завораживает то, как на белом цвете выделяются текстура и рельеф ткани, декоративные мотивы и то, как белый цвет подчеркивает чистые линии одежды. Тонкое мастерство и детали, которые замечаешь только когда рассматриваешь поближе. В белом цвете есть спокойствие, гармония и определенная торжественность - как раз то, что нам сейчас нужно. Это и стало отправной точкой для создания комплекта“.