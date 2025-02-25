Мода и стиль
25.02.2025, 13:37

ФОТО | Гармония и торжественность. Наряд первой леди Сирье Карис на президентском приеме - дань уважения традициям и рукоделию

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Президентская чета Алар Карис и Сирье Карис на приеме в честь Дня независимости 2025 года.
Президентская чета Алар Карис и Сирье Карис на приеме в честь Дня независимости 2025 года.
ФОТО: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Образ первой леди Сирье Карис на приеме в честь Дня независимости вдохновлен белыми народными костюмами и использованием белой ткани в эстонских народных костюмах в целом.

Дизайнер платья Лилли Яхило объясняет: „Меня уже много лет интересуют белые предметы народных костюмов. Мы привыкли воспринимать эстонские народные костюмы как разноцветные, и тем более удивительно, сколько много белого цвета есть в наследии наших народных костюмов. Меня завораживает то, как на белом цвете выделяются текстура и рельеф ткани, декоративные мотивы и то, как белый цвет подчеркивает чистые линии одежды. Тонкое мастерство и детали, которые замечаешь только когда рассматриваешь поближе. В белом цвете есть спокойствие, гармония и определенная торжественность - как раз то, что нам сейчас нужно. Это и стало отправной точкой для создания комплекта“.

Работы модельера Лилли Яхило известны своим нордическим, минималистичным и по-современному женственным почерком, где на первом месте всегда стоит продуманный дизайн, премиальное качество и идеальная посадка. Яхило стремится внести свой вклад в развитие эстонской культуры одежды и сохранить высокое качество пошива. Так, наряд супруги главы государства выполнен лучшими мастерами дома моды Lilli Jahilo и в сотрудничестве с лучшими мастерами рукоделия Эстонии. Наряд состоит из платья, которое сконструировала Маре Каролин, и богато украшенной шали, которую можно носить несколькими способами.

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