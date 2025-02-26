Мода и стиль
26.02.2025, 08:30

ФОТО | Элегантность вне времени или траурное шествие? Гости президентского приема отдали предпочтения платьям черного цвета

 
Певец Флориан Валь и его возлюбленная Мария Хелен Кянн
Певец Флориан Валь и его возлюбленная Мария Хелен Кянн
ФОТО: Arno Mikkor

Приём по случаю 107-й годовщины независимости Эстонской Республики собрал сотни гостей, среди которых особенно бросался в глаза один неизменный и вечный выбор – черное платье. Связано ли это с непростыми временами в мире, которые привели к сдержанности, или же это просто дань вечной классике?

Черный цвет уже веками занимает важное место в мире моды — от Викторианской эпохи до революции Коко Шанель в 1920-х годах, когда маленькое черное платье стало символом элегантности и вечной красоты. Сегодня черный часто ассоциируется со сдержанностью, гармонией и утонченным вкусом.

„Черный — самый торжественный цвет, который всегда уместен и с которым можно создать действительно эффектный образ“, — подтверждает модный редактор журнала Anne & Stiil Каролин Куузик. „Черный сложнее носить, если у человека темные волосы — тогда образ может выглядеть слишком мрачным. Но если добавить к нему немного блеска, эта проблема легко решается.“

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