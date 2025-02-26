26.02.2025, 08:30
ФОТО | Элегантность вне времени или траурное шествие? Гости президентского приема отдали предпочтения платьям черного цвета
ФОТО: Arno Mikkor
Приём по случаю 107-й годовщины независимости Эстонской Республики собрал сотни гостей, среди которых особенно бросался в глаза один неизменный и вечный выбор – черное платье. Связано ли это с непростыми временами в мире, которые привели к сдержанности, или же это просто дань вечной классике?
Черный цвет уже веками занимает важное место в мире моды — от Викторианской эпохи до революции Коко Шанель в 1920-х годах, когда маленькое черное платье стало символом элегантности и вечной красоты. Сегодня черный часто ассоциируется со сдержанностью, гармонией и утонченным вкусом.
Уже подписаны?