Мода и стиль
25.02.2025, 11:11

ТОП-12 | Блистали ярче всех! Вот самые стильные гости президентского приема 2025 года

 
интересный крой, неожиданные детали и нестареющая классика
Президентский прием в честь Дня независимости 2025 года
Президентский прием в честь Дня независимости 2025 года
ФОТО: Delfi

В честь 107-й годовщины независимости Эстонской Республики президент Алар Карис и первая леди Сирье Карис пригласили около 800 гостей на торжественный прием в театр „Эстония“. Кто был самым стильным на этом вечере? Журнал Anne & Stiil составил список тех, кто блистал ярче всех.

Красочный силуэт скульптора Эдит Карлсон похож на ходячее произведение искусства.

Скульптурное черное платье певицы Кристи Райас, известной под псевдонимом Рита Рэй от дизайнера Лилли Яхило, стало еще более особенным благодаря прозрачным перчаткам.

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