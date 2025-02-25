ТОП-12 | Блистали ярче всех! Вот самые стильные гости президентского приема 2025 года

В честь 107-й годовщины независимости Эстонской Республики президент Алар Карис и первая леди Сирье Карис пригласили около 800 гостей на торжественный прием в театр „Эстония“. Кто был самым стильным на этом вечере? Журнал Anne & Stiil составил список тех, кто блистал ярче всех.