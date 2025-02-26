ФОТО | Платье, которое так и не попало на прием! Вот что собиралась надеть в театр „Эстония“ возлюбленная премьер-министра Михала
Дизайнер Лийзи Ээсмаа написала в Instagram, что не все созданные ею платья попали на президентский прием в честь Дня независимости Эстонии. На самом деле она успела сшить платье и для гражданской жены премьер-министра Кристена Михала Эвелин Орас, которая не смогла присутствовать на приеме.
Не все платья Лийзи Ээсмаа попали на прием по случаю Дня независимости Эстонской Республики. Платье Эвелин Орас осталось неиспользованным, так как Кристену Михалу 24 февраля пришлось быть в Киеве вместе с несколькими главами других государств. В минувший понедельник исполнилось не только 107 лет с момента провозглашения независимости Эстонии, но также и три года российской агрессии в Украине.
„Этой особой красоте, сделанной для партнера премьер-министра, придется подождать до следующего года“, - написала Ээсмаа в Instagram. „О да, она была готова, но неожиданно нашему премьер-министру пришлось отправиться вместе с европейскими лидерами в Киев, чтобы принести Украине свободу и мир. Что может быть важнее?“ - добавила дизайнер.
По словам Ээсмаа, вдохновением для создания платья послужил год книги в Эстонии, а также восходы и закаты.
„Пусть их будет еще много! Оставайся свободной, моя дорогая Эстония!“ - написала в заключение дизайнер.
Эвелин Орас начала строить свою карьеру в качестве секретаря в приватизационном агентстве и уже через год возглавила его информационный отдел. Ранее Орас также работала в коммуникационной компании Meta Advisory, где занимала должность консультанта по связям с правительством. За этим последовали должности советника по недвижимости в Таллиннском городском собрании, главы управления по делам населения, затем советника в Министерстве окружающей среды и далее - в Министерстве сельской жизни. В настоящее время она работает советником министра финансов.
Как ранее писал Delfi, Орас и Михал вместе еще с середины 2000-х годов. Пара вместе состоит в Партии реформ. На протяжении многих лет Эвелин вместе с Кристеном появлялась на многих публичных мероприятиях. Ее прекрасные платья для президентских приемов почти каждый год удостаиваются похвалы.
Супруги любят вместе ходить в рестораны, театр и кино, но больше всего им нравится домашняя еда, приготовленная Эвелин. Ужин в ресторане для пары - скорее праздничное исключение.
Кристен и Эвелин растят троих детей: 6-летнего Оскара, 16-летнего Магнуса и 19-летнего Карла. Пара вместе уже почти 30 лет, но до сих пор не поженилась.