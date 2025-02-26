ФОТО | Платье, которое так и не попало на прием! Вот что собиралась надеть в театр „Эстония“ возлюбленная премьер-министра Михала

Не все платья Лийзи Ээсмаа попали на прием по случаю Дня независимости Эстонской Республики. Платье Эвелин Орас осталось неиспользованным, так как Кристену Михалу 24 февраля пришлось быть в Киеве вместе с несколькими главами других государств. В минувший понедельник исполнилось не только 107 лет с момента провозглашения независимости Эстонии, но также и три года российской агрессии в Украине.

„Этой особой красоте, сделанной для партнера премьер-министра, придется подождать до следующего года“, - написала Ээсмаа в Instagram. „О да, она была готова, но неожиданно нашему премьер-министру пришлось отправиться вместе с европейскими лидерами в Киев, чтобы принести Украине свободу и мир. Что может быть важнее?“ - добавила дизайнер.

По словам Ээсмаа, вдохновением для создания платья послужил год книги в Эстонии, а также восходы и закаты.

„Пусть их будет еще много! Оставайся свободной, моя дорогая Эстония!“ - написала в заключение дизайнер.

Эвелин Орас начала строить свою карьеру в качестве секретаря в приватизационном агентстве и уже через год возглавила его информационный отдел. Ранее Орас также работала в коммуникационной компании Meta Advisory, где занимала должность консультанта по связям с правительством. За этим последовали должности советника по недвижимости в Таллиннском городском собрании, главы управления по делам населения, затем советника в Министерстве окружающей среды и далее - в Министерстве сельской жизни. В настоящее время она работает советником министра финансов.

Как ранее писал Delfi, Орас и Михал вместе еще с середины 2000-х годов. Пара вместе состоит в Партии реформ. На протяжении многих лет Эвелин вместе с Кристеном появлялась на многих публичных мероприятиях. Ее прекрасные платья для президентских приемов почти каждый год удостаиваются похвалы.

Супруги любят вместе ходить в рестораны, театр и кино, но больше всего им нравится домашняя еда, приготовленная Эвелин. Ужин в ресторане для пары - скорее праздничное исключение.

Кристен и Эвелин растят троих детей: 6-летнего Оскара, 16-летнего Магнуса и 19-летнего Карла. Пара вместе уже почти 30 лет, но до сих пор не поженилась.