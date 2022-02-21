Можно ли заразиться ковидом 2 раза за месяц?

Исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Имперским колледжем Лондона, показало, что, хотя у Омикрона, как правило, были более легкие симптомы, повторное заражение было гораздо более вероятным, чем с другими вариантами, пишет MedikForum.ru.

Фактически, повторное заражение после Омикрона было в пять раз более вероятным, чем при других вариантах Covid. Анализ, проведенный UKHSA в декабре, показал, что каждый десятый человек с Omicron уже однажды болел коронавирусом.

Можно ли заболеть Covid дважды за месяц?

Это случается очень редко, но некоторые люди переболели ковидом дважды в течение месяца.

Кажется, это случаи, когда у кого-то было два разных варианта — например, у него была Дельта, а затем он заразился Омикроном, — но исследования еще не подтвердили эту теорию.

Однако в большинстве отчетов указывается, что вы, вероятно, избежите повторного заражения в течение трех месяцев.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) определяет повторное заражение как положительный результат теста на Covid через 90 дней после предыдущего заражения.

Итак, если вы недавно вылечились от ковида и у вас появляются симптомы, не следует исключать повторное заражение. Исследования показали, что иммунитет после перенесенного заболевания может длиться от трех месяцев до нескольких лет.

Важно помнить, что в отличие от других болезней, заражение Covid один раз определенно не означает, что вы не сможете заболеть снова.