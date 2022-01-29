Ученые: ковид может спровоцировать развитие сахарного диабета. Особенно рискуют дети

Такой вывод содержится сразу в нескольких исследованиях на эту тему, проведенных учеными из США и ряда других стран.

Авторы одного из них подсчитали, что только за первые месяцы эпидемии из общего числа госпитализированных с подозрением на коронавирус больных в Китае, Италии и США почти каждому седьмому пациенту в ходе лечения ковида был впервые диагностирован еще и сахарный диабет.

У заразившихся коронавирусом детей, по последним данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), риск развития диабета в течение ближайшего месяца после заражения увеличивается более чем в 2,5 раза.

Повышенный уровень сахара в крови является одним из распространенных симптомов посткоронавирусного синдрома (ПКС), более известного как “долгий ковид“ — когда симптомы, появившиеся в результате заражения Covid-19, растягиваются на несколько месяцев уже после перенесенной инфекции.

Большинство академических экспертов пока воздерживаются от ответа на вопрос, насколько велики шансы таких пациентов на полное выздоровление, однако практикующие врачи говорят, что им такие случаи известны.

Ковид от диабета — и диабет от ковида

Многочисленные научные работы со всего мира уже давно и очень убедительно демонстрируют связь между коронавирусом и сахарным диабетом — как 1-го, так и 2-го типа. Причем связь эта двусторонняя.

То, что наличие у пациента диабета (как и других нарушений обмена веществ, включая лишний вес) в случае заражения Covid-19 сразу определяет его в группу риска и сильно ухудшает медицинский прогноз, стало очевидно еще в первые месяцы пандемии.

Теперь все более четко прослеживается и обратная связь: коронавирус может спровоцировать у пациента развитие сахарного диабета в ходе заражения.