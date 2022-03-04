Омикрон: может ли “звон” в ушах быть симптомом ковида?

Эти шумы могут различаться по высоте и частоте и могут воздействовать на одно или оба уха. Звон в ушах обычно вызван существующим состоянием здоровья, таким как возрастная потеря слуха, травмы уха или сердечно-сосудистые заболевания.

Среди других причин стресс, тревога и депрессия.

Некоторые люди сообщают, что звон в ушах усилился во время пандемии, что вызывает вопросы о связи между шумом в ушах и COVID-19. Исследователи из Манчестерского университета подсчитали, что 7,6% людей, инфицированных SARS-CoV-2, внезапно потеряли слух. При этом 14,8% страдали от шума в ушах и 7,2% от головокружения.

В большинстве исследований шум в ушах указывался как ранний симптом у людей с COVID-19. Звон в ушах обычно длился от нескольких дней до нескольких недель.

Ряд других исследований шума в ушах, проведенных за последние два года, показали, что это состояние скорее связано с проблемами со сном, плохим психическим здоровьем и суицидальными мыслями в результате пандемии. Совместный исследовательский проект Кембриджского университета, Фонда Royal Surrey NHS Foundation Trust и Атлантического университета Флориды решил изучить потенциальное влияние COVID-19 на шум в ушах.

Исследователи не обнаружили очевидной связи между этим состоянием и COVID-19.

Стоит обратиться к врачу, когда “звон” в ушах становится регулярным, постоянным и влияет на повседневную жизнь. Это состояние может быть признаком основного заболевания, такого как возрастная потеря слуха, болезнь Меньера, диабет и рассеянный склероз.