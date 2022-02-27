Трудности с потенцией: коронавирус влияет на эндокринную систему мужчин

Исследователи отмечают, что коронавирус влияет на мужскую эндокринную систему , из-за чего у них могут возникнуть трудности с потенцией, говорится в статье, опубликованной в Andrology.

В ходе исследования урологи обследовали более сорока мужчин с коронавирусом и столько же здоровых добровольцев. У тех, кто переболел, не нашли нарушений кровотока и воспалительных процессов, однако снижение тестостерона было ярко выражено, пишет MedikForum.ru.

Такие последствия перенесенного ковида могут сохраняться до трех месяцев, отмечают медики. Отмечается, что снижение мужских гормонов наблюдалось у четверти пациентов.

Специалисты утверждают, что уровень гормонов приходит в норму через три месяца после выздоровления. Это касается и спермы: если на фоне болезни ее качество ухудшилось, то через три месяца изменения должны исчезнуть.

Проблемы с репродуктивной системой могут быть признаками постковидного синдрома. Речь идет о снижении сексуального влечения, уровня тестостерона в крови, уменьшении объема эякулята и изменениях показателей в спермограмме. Кроме того, проблемы с потенцией после коронавируса могут быть связаны с нарушением работы сосудов.

Низкий уровень тестостерона диагностируют с помощью анализа крови. Главными проявлениями являются:

снижение эрекции

снижение сексуального влечения

повышенная утомляемость

раздражительность,

депреcсия

повышение массы тела.

Постковидный синдром — долгосрочные болезненные симптомы, появляющиеся после выздоровления. Они беспокоят практически каждого пятого переболевшего. Как показал опрос, 79 процентов участников отметили, что обнаруживали у себя последствия болезни. Из них 49 процентов жаловались на ярко выраженные нарушения в ощущении вкусов и запахов, 38 процентов — на сильную слабость, 29 — одышку. 19 процентов столкнулись с бессонницей, 16 — с тревожностью, а 7 — с аллергией. Также респонденты отмечали ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, кашель. Очень многие жалуются на сильное выпадение волос.