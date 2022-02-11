Ковид: смертельное осложнение возникает в течение года после выздоровления

Исследователи наблюдали всплеск сердечно-сосудистых осложнений в течение года после выздоровления. Чтобы прийти к такому выводу, эксперты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе просмотрели записи о более чем 150 000 человек, инфицированных Covid, из базы данных ветеранов США, пишет MedikForum.ru.

Затем они сравнили бремя сердечных заболеваний в этой группе с показателем среди 11 миллионов человек, которые никогда не заражались вирусом или не пользовались системой здравоохранения ветеранов до пандемии.

Они наблюдали заметное увеличение риска сердечного приступа на 63% после ковида, в то время как вероятность заболеть ишемической болезнью сердца или инсультом подскочила на 72 и 52 процента соответственно.

Результаты были одинаковыми в зависимости от возраста, расы, пола или ранее существовавших заболеваний и проявлялись даже у здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.

Хотя риск заболевания наиболее значительно вырос среди тех, кто был госпитализирован с COVID-19, “существенное” увеличение было даже у тех, у кого была легкая форма.