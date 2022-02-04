Красота и здоровье
04.02.2022, 09:10

Снова проблемы с обонянием: врач назвал симптомы стелс-омикрона

 
Photo by RODNAE Productions from Pexels
ФОТО: Photo by RODNAE Productions from Pexels
Новый подвариант омикрона, штамм ВА.2, снова стал вызывать у заражающихся людей изменение обоняния, констатирует медик.

В интервью врача инфекциониста Андрея Позднякова были перечислены симптомы стелс-омикрона (другое название новой версии омикрон-штамма). Поздняков заметил, что инфицирование штаммом BA.2 снова стало вызывать у пациентов проблемы с обонянием, которые ранее уже были одним из ключевых признаков ковида, но затем утратили свою массовость, пишет MedikForum.

Врач обратил внимание на схожесть признаков стелс-омикрона с проявлениями инфекции на предыдущих этапах пандемии.

“Симптомы похожи на проявления предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния, вкуса”, — сказал Поздняков в комментарии РИА Новости.

Андрей Поздняков обратил внимание на опыт Дании, где сталс-омикрон, появившись в декабре, успел повсеместно распространиться (по некоторым данным, среди датчан он доминирует). Датские исследователи сообщили, что новый подвариант омикрон-штамма еще более контагиозный.

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