В Бразилии — бум недоношенных младенцев из-за ковида. У сотен женщин болезнь вызвала преждевременные роды

Это связано с заболеваемостью ковидом среди беременных женщин. Нередки случаи, когда мать умирает во время родов от легочной или сердечной недостаточности.

Многие умирают на стадии беременности. По данным бразильской Ассоциации акушерства, Covid-19 стал причиной смерти 1461 беременной женщины, причем 1007 из них умерли в этом году.

Однако многие эксперты считают, что цифры намного выше, потому что в стране, особенно в глубинке, далеко не всегда пациентов с респираторными осложнениями проверяют на ковид.

Еще чаще коронавирус у мамы провоцирует преждевременные роды. Особенно резко статистика пошла вверх в 2021 году, когда по всей стране и за ее пределами начал распространяться штамм Р.1, известный также как "бразильский вариант" или "Гамма"-штамм.

Именно он был выявлен у подавляющего большинства рожениц с преждевременными схватками.

Если за весь 2020 год в Бразилии было зарегистрировано 6805 случаев заражения среди беременных женщин, то только за первые пять месяцев 2021 года их число составило 7679.

Одновременно стало известно, что среди умерших от коронавируса в России было 149 беременных женщин. Как заявил во вторник директор Центра акушерства и гинекологии им. академика Кулакова Геннадий Сухих, 103 женщины умерли в прошлом году и 46 уже в нынешнем.

Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 44,2 тыс. россиянок в предродовой и послеродовой период. Сотням понадобились реанимация и аппараты ИВЛ.