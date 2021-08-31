Я – мама
31.08.2021, 15:40

Влияют ли вакцины от COVID-19 на беременность, фертильность или цикл? Мы спросили Всемирную организацию здравоохранения

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Ilmar Saabas
Подобно лесному пожару распространилась ложная информация о том, что вакцины от COVID-19 могут влиять на протекание беременности, фертильность и месячные, однако медики говорят о том, что говорить об этом рано, потому что среди вакцинированных совсем немного беременных женщин. Об исследованиях этого вопроса Euronews рассказала специалист Людмила Мосина.

Ни одно исследование ещё не доказало, связаны ли побочные эффекты от вакцинации и беременность, развитие плода, менструальный цикл и способность зачать ребёнка как у женщин, так и у мужчин. Все эксперты сходятся во мнении, что остаться невакцинированным гораздо опаснее.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, беременные, планирующие беременность и кормящие грудью женщины хорошо переносят вакцинацию против COVID-19, что также указывает на то, что преимущества вакцин намного перевешивают риски.

Исследование CDC является одним из крупнейших в своем роде и основано на данных более 17 000 человек.

Об этом исследовании рассказывает Людмила Мосина, специалист по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и иммунизации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Безопасны ли для беременных вакцины против коронавируса?

ВОЗ рекомендует вакцинировать беременных женщин, когда польза от вакцинации превышает потенциальные риски.

Информация, полученная нами в результате исследований, проведенных после введения мРНК-вакцин, показала, что у беременных женщин после вакцинации вырабатываются антитела, и эти антитела внедряются с пуповинной кровью и грудным молоком. Это говорит о том, что вакцинация защищает не только беременных женщин, но и их детей в раннем возрасте.

Недавнее исследование, проведенное в Израиле, показало, что вакцинированные беременные женщины имеют значительно более низкий риск заражения COVID-19.

Чем опасен COVID-19 для беременных и плода?

Известно, что вероятность того, что беременные женщины перенесут коронавирус в более тяжёлой форме, чем не беременные женщины репродуктивного возраста, высока. Тому есть множество доказательств.

У беременных при заражении COVID-19 выше риск попасть в отделение интенсивной терапии и под аппараты ИВЛ.

Во время беременности коронавирус представляет опасность и для плода. У женщин, заразившихся COVID-19 во время беременности, выше риск родить недоношенного ребёнка, таким детям зачастую требуется интенсивная терапия. Это то, что известно на сегодняшний день.

Когда беременным следует вакцинироваться?

Сначала этот вопрос нужно обсудить с врачом, и если становится понятно, что что польза от вакцинации перевешивает возможные риски, вакцинироваться следует немедленно, чтобы защитить беременных от этого заболевания и всех серьезных осложнений, которые могут стать его следствием.

Почему ВОЗ изменила рекомендации для беременных?

Рекомендации в области общественного здравоохранения постоянно меняются по мере появления новых убедительных доказательств.

Когда стали доступны первые вакцины против COVID-19, эксперты ВОЗ рекомендовали вакцинировать беременных женщин, подвергавшихся высокому риску заражения, то есть медицинских работников, контактировавших с пациентами с COVID-19. В то время у нас не было достаточно данных о безопасности и эффективности вакцинации беременных женщин, поскольку они не принимали участия в первых клинических испытаниях.

Теперь у нас есть больше доказательств, что у беременных коронавирус может протекать в тяжёлой форме. Реальные данные мониторинга безопасности вакцин не выявили каких-либо дополнительных проблем.

Согласно данным исследований мРНК вакцин после их введения, вакцинация беременных женщин приводит к выработке защитных антител и снижает риск заражения COVID-19. Эти новые данные позволили ВОЗ обновить рекомендации по вакцинации этой группы.

Как вакцины от коронавируса влияют на плод?

Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии риска для плода. Первые реальные данные о безопасности мРНК-вакцин для беременных женщин были получены из США, где существует хорошо отлаженная система мониторинга безопасности вакцин. Эти данные не выявили каких-либо дополнительных опасений по поводу безопасности для беременных женщин или их детей.

Другие короткие исследования также подтвердили появление защитных антител у вакцинированных беременных женщин, эффективность мРНК-вакцин в предотвращении заражения коронавирусом и потенциальную защиту младенцев.

Все вакцины против COVID-19, включенные ВОЗ в Список для экстренного применения, не являются живыми вакцинами, поэтому не могут вызывать заболевания у женщин или их детей.

Как вакцины против COVID-19 влияют на фертильность?
Мифы о том, что вакцины могут вызывать бесплодие и даже эректильную дисфункцию, широко распространились в социальных сетях. В июле количество запросов в Google о бесплодии, связанном с вакцинами против COVID-19, увеличилось почти на 34%.

ВОЗ рекомендует вакцинироваться против COVID-19 всем людям, включая тех, кто планирует иметь детей. Вакцинация не должна быть поводом для откладывания или предотвращения беременности. Нет никаких доказательств того, что какие-либо вакцины, включая вакцины против COVID-19, влияют на фертильность у женщин или мужчин.

С тех пор, как была развернута вакцинация против COVID-19, многие вакцинированные женщины без проблем забеременели. ВОЗ продолжает мониторинг безопасности вакцин против COVID-19, включая их влияние на фертильность.

Как вакцины влияют на месячные?

В блогах и в социальных сетях женщины делились своими историями об изменении менструального цикла, например об изменении регулярности и объема (менструации становились или более обильными, или, наоборот, сокращались).

В исследовании говорится: ”неизвестно, связаны ли эти изменения с самой инфекцией COVID-19 или другими факторами, связанными с пандемией, такими как усиление психологического стресса и изменения в поведении в отношении здоровья”. Но никаких ”негативных эффектов” на отчетные периоды не наблюдалось.

В клинических испытаниях участвовало много женщин, и эти испытания не выявили никаких отрицательных эффектов вакцин на менструальный цикл.

Дополнительные доказательства, подтверждающие безопасность вакцин в отношении месячных, были получены из данных национальных и глобальных систем мониторинга безопасности вакцин после того, как были развернуты программы вакцинации.

Почему люди не решаются делать вакцины против COVID-19?

Люди очень осторожны, когда появляется что-то для них новое, особенно когда появляются новые вакцины.

И это понятно. Цель ВОЗ — предоставить всю информацию и помочь людям лучше осознать преимущества и риски вакцинации и принять обоснованные решения о вакцинации.

Как избежать дезинформации о вакцинах?

Дезинформация о вакцинах может отрицательно сказаться на решении людей пройти вакцинацию.

Крайне важно, чтобы не только беременные женщины, но и все прочие имели доступ к достоверной и основанной на фактах информации.

Роль органов здравоохранения, экспертов по иммунизации и агентств здравоохранения в предоставлении этой информации имеет решающее значение. СМИ также должны сыграть в этом важную роль. Чрезвычайно важно, чтобы журналисты получали информацию из надежных источников и помогали ее распространять.

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