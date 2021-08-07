Беременная женщина отказалась от вакцинации и родила раньше срока на 16 недель

30-летняя Клаудия Ли была на пятом месяце беременности, когда попала в больницу после заражения коронавирусом. Вирус вызвал осложнения, и женщину в бессознательном состоянии поместили на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Врачи больницы города Бирмингем ради спасения пациентки и ее ребенка были вынуждены сделать кесарево сечение.

Мальчик при рождении весил всего 630 граммов. В настоящий момент он также подключен к аппарату ИВЛ, поскольку его органы еще не полностью сформировались.

Ли рассказала, что раньше она опасалась и думала, что вакцина “потенциально может принести ребенку больше вреда, чем пользы”. Однако сейчас она призвала всех будущих родителей не ждать, а сделать прививку от коронавируса. “Не рискуй своей жизнью и жизнью своего ребенка”, — сказала мать новорожденного.