Я – мама
07.08.2021, 14:46

Беременная женщина отказалась от вакцинации и родила раньше срока на 16 недель

 (11)
Lenta.ru
Pixabay
Беременная жительница Великобритании отказалась пройти вакцинацию против COVID-19 и из-за этого родила на 16 недель раньше положенного срока. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Клаудия Ли была на пятом месяце беременности, когда попала в больницу после заражения коронавирусом. Вирус вызвал осложнения, и женщину в бессознательном состоянии поместили на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Врачи больницы города Бирмингем ради спасения пациентки и ее ребенка были вынуждены сделать кесарево сечение.

Мальчик при рождении весил всего 630 граммов. В настоящий момент он также подключен к аппарату ИВЛ, поскольку его органы еще не полностью сформировались.

Ли рассказала, что раньше она опасалась и думала, что вакцина “потенциально может принести ребенку больше вреда, чем пользы”. Однако сейчас она призвала всех будущих родителей не ждать, а сделать прививку от коронавируса. “Не рискуй своей жизнью и жизнью своего ребенка”, — сказала мать новорожденного.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)