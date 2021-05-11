Ученые рассказали, кому нужно отказаться от беременности на год

Исследование было проведено доктором Лаурой Хойшен из Нидерландов, совместно с коллегами. Целью этого ретроспективного многоцентрового когортного исследования была оценка исходов беременности и родов по интервалу от операции до зачатия и соблюдению рекомендаций по увеличению веса во время беременности.

Авторы провели ретроспективный анализ 196 беременностей у матерей, ранее перенесших бариатрическую операцию. Эти беременности были отнесены к одной из трех групп в зависимости от временного интервала от операции до зачатия: ранняя группа (менее 12 месяцев), средняя группа (12-24 месяца) и поздняя группа (более 24 месяцев). Увеличение веса во время беременности было классифицировано как недостаточное, адекватное или чрезмерное.

Несмотря на текущие рекомендации, 23,5% женщин в этой когорте исследования забеременели в течение 12 месяцев после операции. Эти “ранние” беременности были связаны с более низким гестационным возрастом при родах (267,1 дня против 272,7 и 273,1 дня), меньшим увеличением веса во время беременности (-0,9 кг против +10,2 и +10,0 кг) и меньшей массой тела при рождении (2979 грамм против 3161 и 3211 грамм), чем в “средней” и “поздней” группах соответственно.

Авторы отмечают: “Хотя разница в 200 г веса новорожденного, вероятно, не имеет клинического значения, более низкий гестационный возраст в “ранней” группе может вызывать тревогу, поскольку мы также обнаружили тенденцию к увеличению числа преждевременных родов в этой группе”.