Врачи нашли связь между депрессией у беременных и коронавирусом

Одно из распространенных последствий коронавируса — ментальные проблемы. Кто-то чувствует озлобленность, хроническую усталость или нежелание заниматься любимыми прежде делами. А кто-то и вовсе испытывает самую настоящую депрессию: врачи считают, что с ней сталкиваются до 30% от общего числа переболевших COVID-19. И среди них много женщин, которые недавно стали мамами или только ожидают появление малыша на свет.

Врачи родильного отделения больницы Бостона вместе с учеными Университета Бригама Янга выяснили, что не менее 36% беременных сталкиваются с перинатальной депрессией. До пандемии этот показатель составлял от 15 до 20%. Минимум 1 женщина из 5 сообщает о том, что страдает от повышенной тревожности, потому что ее преследуют навязчивые мысли о том, как пандемия и коронавирус повлияют на будущее ее ребенка.

Во время беременности женщины особенно уязвимы перед стрессами и депрессией. Пандемия усилила эти переживания, к тому же, как отмечают врачи, многие беременные лишились возможности получить квалифицированную помощь из-за большой загруженности врачей. Из-за этого повысилось и число тех, кто столкнулся с послеродовой депрессией.