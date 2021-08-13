Из-за коронавируса женщине пришлось родить на пятом месяце беременности. И в коме

Кэссиди заразилась вирусом на пятом месяце беременности. Женщина рассказала, что боялась прививаться из-за того, что ждет ребенка. Хейзелтон старалась быть оптимистичной: почитала в интернете, как пережили коронавирус другие беременные женщины, и успокоилась.

Но ее состояние ухудшалось. Температура регулярно подскакивала, кашель учащался, все тело болело. Коронавирус обнаружился и у мужа Кэссиди, но он перенес болезнь бессимптомно.

У женщины обнаружили двустороннюю пневмонию и грибковую инфекцию в легких. Врачи даже подняли вопрос о том, не потребуется ли пациентке пересадка легкого.

Хейзелтон ввели в искусственную кому. Лучше ей не становилось, поэтому ее семья приняла решение дать согласие на операцию кесарева сечения. Врачи надеялись, что тогда шансы Кэссиди на выживание повысятся.

When Kassidy Hazelton caught the virus it led to her developing pneumonia, ending up in a coma and doctors had to deliver her baby via an emergency c-section. https://t.co/rZ5TShAYEI — Metro (@MetroUK) August 9, 2021

Малыш Кэш родился на несколько месяцев раньше положенного срока. Его отправили в отделение интенсивной терапии новорожденных. Кэссиди вывели из комы, и она думала, что все еще беременна. Ей нельзя было ходить, поэтому медсестры привезли ее к сыну на инвалидной коляске.

Сейчас Кэссиди восстанавливается, и очень быстро. “Все медсестры, акушеры-гинекологи и главврач были поражены тем, как быстро я иду на поправку”, - поделилась женщина. “Они сказали, что мне очень повезло, что я выжила, и то, что случилось со мной и ребенком - настоящее чудо”, - добавила она.

Ей все еще бывает трудно дышать, также она страдает от посттравматического и тревожного расстройств.

В США беременным женщинам разрешено вакцинироваться от коронавируса.