Компания Moderna начала первые в мире испытания вакцины от COVID-19 на маленьких детях

В исследовании примут участие приблизительно 6750 детей из Канады и США. Дозы препарата будут различаться для разных возрастных групп, вводить их будут в два этапа с интервалом в 28 дней. За детьми будут наблюдать на протяжении долгого времени - в том числе в течение 12 месяцев после второго этапа вакцинации. Впервые вакцину от COVID-19 будут испытывать на детях младше 12 лет.

Исследование проводится совместно с американским институтом аллергии и инфекционных заболеваний и Минздравом США.

Впервые Moderna сообщала о первичных положительных результатах по разработке вакцины от коронавируса в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Европейская комиссия сообщила, что ЕС закупит 80 миллионов доз вакцины компании Moderna, если будет доказано, что она безопасна и эффективна.

Исследование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на детях начнется летом этого года, сказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сообщалось, что сначала в испытаниях примут участие дети от 18 до 14 лет, затем от 14 до 12 лет.

Ранее Pfizer объявила о клинических испытаниях на детях в возрасте от 12 до 15 лет. Johnson&Johnson планирует задействовать в испытаниях своей вакцины детей в возрасте от 12 до 18 лет.



