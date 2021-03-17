Дети и коронавирус: мутация может подтолкнуть к вакцинации?

В Германии жесткий локдаун пока продлен до конца марта. Однако первые шаги к ослаблению были уже сделаны. Так, например, открылись школы, хотя не все и не на 100 процентов. Не успели ученики начальных классов вернуться к занятиям, как Институт имени Роберта Коха (RKI) заявил о том, что мутация коронавируса, обнаруженная впервые в Великобритании, может быть причиной ускорения распространения вируса в детских садах. И общее число заражений среди детей младше 15 лет растет. А ведь школы только открылись! И уже опять начались разговоры о том, что дети могут внести существенный вклад в распространение инфекции…

Для Йоханнеса Лизе (Johannes Liese), руководителя Отдела инфектологии и имуннопрофилактики в педиатрии в Университетской клинике Вюрцбурга, ничего неожиданного в этом нет. “Если мы открываем детские сады и школы, то увеличивается и количество случаев заражения”, — говорит немецкий специалист.

Поэтому не удивительно, что назрел вопрос: будут ли детей прививать от коронавируса? Мы решили разобраться в актуальной ситуации.

Что с вакцинами от коронавируса для детей

Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей в Германии нет. Институт имени Роберта Коха (RKI) информирует: “Вакцины пока доступны только для взрослого населения, так как они не могли еще быть исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей”. Эффективность и безопасность — два ключевых слова, которые встречаются при изучении вопросов о вакцинации вообще и детей в частности. Понятно, что по этическим причинам компании-производители не могут включать детей в свои клинические исследования на раннем этапе, тем более, если сертификация происходит такими быстрыми темпами. Поэтому вакцины от коронавируса для детей просто еще не может быть.