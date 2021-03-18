Профессор Тартуского университета: “Невакцинированные дети — источник новых штаммов коронавируса”(42)
Несмотря на то, что большинство детей переносят COVID-19 легко и даже бессимтомно, есть несколько прчин, по которым вакцинация детей важна.
“Во-первых, мы знаем, что дети являются носителями вируса”, — говорит профессор Тойво Майметс. В то время как инфицирование в других возрастных группах в Эстонии снижается, среди детей оно растет. Дети, оставаясь здоровыми внешне, приносят инфекцию из детского сада или школы, заражая родителей, бабушек и дедушек.
Во-вторых, в Эстонии дети составляют значительную часть населения, несмотря на то, что их численность не так велика, как в других странах. По словам Тойво Майметса, если не вакцинировать детей, то у вируса будет много “хозяев” в популяции, чтобы циркулировать, размножаться и мутировать. “Это означает, что у нас будет резервуар, где постоянно будут производиться новые штаммы”, — отметил профессор.
Еще одной, более широкой проблемой общества Майметс назвал отказ от вакцинации. По его мнению, чем больше людей отказывается от вакцинации, тем больше возникает новых штаммов вируса, которые подрывают надежность существующих вакцин. “Я предполагаю, что эта проблема возникнет у нас уже летом”, — сказал профессор.
В-третьих, как и взрослых, детей могут делать более восприимчивыми к COVID-19 сопутствующие заболевания. “Одно из них, к примеру, кистозный фиброз — наследственное и рецессивное заболевание, при котором образуется густая слизь. Это вызывает постоянные пневмонии и другие проблемы”, — отметил профессор. Кроме того, тяжелое течение COVID-19 может отмечаться у детей с мультисистемным воспалительным синдромом.
Когда появятся вакцины для детей?
По словам Майметса, все крупные участники рынка уже тестируют эффективность своих вакцин для детей и молодежи. “Pfizer с осени испытывает эффективность вакцины для 12-15-летних, скоро будут тестировать в возрастной группе от 5 до 11 лет”, — сказал Тойво Майметс. Компания Moderna, начавшая исследования с участием 6750 детей от полугода до 11 лет, тестирует эффективность своей вакцины для 12-17 летних с декабря. AztraZeneca также начала исследование эффективности вакцины для 6-17-летних в прошлом месяце.
По словам профессора, Pfizer надеется начать вакцинировать 12-15-летних осенью. “К концу года они обещают получить результаты исследования эффективности вакцины для 5-11-летних, — пояснил профессор. — Moderna также надеется начать вакцинацию детей либо к началу учебного года либо к концу года”.