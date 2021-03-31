Закрыто почти 40 групп, болеют 70 детей и более 200 сотрудников. Какова ситуация с коронавирусом в детских садах Таллинна?

Очагов заболевания в детских садах в настоящий момент нет, хотя больные есть и среди работников, и среди детей.

В настоящее время в столице зарегистрировано 70 больных воспитанников детских садов, 38 групп (около 3,6%) в 26 муниципальных дошкольных учреждениях Таллинна закрыты на карантин - такую статистику приводит Департамент образования относительно ситуации в столичных детских садах.

В Таллинне насчитывается 125 дошкольных учреждений самоуправления, помимо детских садов, детсадовские группы есть в Таллиннской основной школе-детском саду Лаагна и Таллиннской школе Елены. Всего в муниципальных детских учреждениях столицы действует 1054 группы.

По данным Департамента образования, 44% сотрудников муниципальных детских учреждений Таллинна, среди которых воспитатели и другие работники, выразили желание пройти вакцинацию. На сегодняшний момент 80% желающих уже получили первую дозу вакцины, в некоторых детских садах большая часть персонала решила сделать прививки.

Covid-19 коснулся 980 работников питомников, у которых есть антитела, и при желании они будут вакцинированы осенью. Кроме того, некоторые воспитатели вакцинировались у семейного врача.

Все детские сады открыты, и семьи, которые не могут оставаться с детьми дома, могут продолжать пользоваться услугами детских садов - полностью закрытых или отправленных на изоляцию из-за вируса детских садов в настоящий момент в городе нет. С 11 марта по 30 апреля стоимость места возмещается как тем, чьи дети ходят в детский сад, так и тем, кто остается дома.

Если в вашей семье есть больные COVID-19, вы должны следовать рекомендациям Департамента здоровья и оставаться дома, связаться с теми, с кем близко контактировали, и сообщить им о необходимости оставаться на самоизоляции. Если родитель заразился коронавирусом, ребенок должен оставаться дома в изоляции, а детский сад должен быть об этом проинформирован.