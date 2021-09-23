Женщина купила набор для оплодотворения в интернете и родила ребенка. Ей не хватало денег на ЭКО(4)
У 33-летней Стефани Тейлор уже был пятимесячный сын Фрэнки от бывшего партнера. Женщина захотела зачать еще одного ребенка, но обнаружила, что услуги частных клиник репродуктивной медицины стоят дорого.
В какой-то момент она отказалась от планов, но затем подруга посоветовала англичанке мобильное приложение, через которое можно выбрать отца для будущего ребенка по фотографии. Тейлор хотела найти ориентированного на семью мужчину, который не страдает от серьезных заболеваний. В идеале потенциальный отец должен был быть похож на нее внешне. Она нашла пару за день.
Затем она заказала в интернете набор для оплодотворения и с первой попытки зачала ребенка. У женщины родилась дочь, которую она назвала Иден. Тейлор называет девочку «онлайн-ребенком». Вот как англичанка прокомментировала нетрадиционный способ зачатия:
Тейлор написала донору сообщение о рождении дочери. Она заявила, что если ее дочь захочет увидеть человека, внесшего вклад в ее рождение, когда подрастет, это не станет проблемой. Донор, который предпочел сохранить анонимность, сказал: