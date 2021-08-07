Исследование: дети легко переносят Covid-19 и быстро выздоравливают

Команда также изучила состояние такого же количества детей, у которых были симптомы болезни, но при этом был отрицательный результат теста на коронавирус.

Выяснилось, что только 15 из 1734 детей страдали от симптомов болезни в течение как минимум 28 дней. Это меньше, чем один человек из ста. Остальные выздоравливали гораздо раньше.

Выводы

"Да, дети тоже заболевают ковидом, и у некоторых из них последствия болезни могут оставаться долго. Но все же это случается крайне редко, и абсолютное большинство детей со временем полностью восстанавливается", — говорит Эмма Дункан, профессор клинической эндокринологии в Королевском колледже Лондона, одна из авторов исследования.

Ученые также обращают внимание, что на здоровье детей отражается не только ковид, но и другие респираторные заболевания.

"Наши данные подчеркивают, что простуда и грипп также могут иметь длительные последствия для детей, и это важно учитывать и медикам и родителям. Особенно сейчас, учитывая, что распространенность этих заболеваний, вероятно, увеличится, поскольку меры физического дистанцирования, принятые для предотвращения распространения коронавируса, будут ослаблены", — говорит доктор Майкл Абсуд, соавтор исследования, консультант и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона.