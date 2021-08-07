Исследование: дети легко переносят Covid-19 и быстро выздоравливают(20)
Наиболее частые симптомы у детей — головные боли и усталость. Среди других распространенных симптомов — боль в горле и потеря обоняния. Кроме того, по сравнению со взрослыми, дети в целом гораздо меньше подвержены риску заражения коронавирусом.
Выводы ученых опубликованы в медицинском журнале Lancet Child and Adolescent Health. Ученые наблюдали за детьми в клиниках и на дому, чтобы понять, как коронавирус влияет на детей по сравнению с другими респираторными заболеваниями.
В исследовании приняли участие 1734 ребенка в возрасте от пяти до 17 лет, у которых были положительные результаты на коронавирус в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.
Выяснилось, что менее чем у одного из 20 детей с коронавирусом наблюдались симптомы болезни в течение четырех или более недель, только каждый 50-й имел симптомы более восьми недель.
В среднем дети старшего возраста обычно болеют немного дольше, чем дети начальной школы: детям в возрасте от 12 до 17 лет требуется неделя на выздоровление, а у детей младшего возраста болезнь обычно длилась пять дней.
Врачи не обнаружили ни одного случая проявления неврологических симптомов, таких как припадки или потеря сознания.
Выяснилось, что только 15 из 1734 детей страдали от симптомов болезни в течение как минимум 28 дней. Это меньше, чем один человек из ста. Остальные выздоравливали гораздо раньше.
Выводы
"Да, дети тоже заболевают ковидом, и у некоторых из них последствия болезни могут оставаться долго. Но все же это случается крайне редко, и абсолютное большинство детей со временем полностью восстанавливается", — говорит Эмма Дункан, профессор клинической эндокринологии в Королевском колледже Лондона, одна из авторов исследования.
Ученые также обращают внимание, что на здоровье детей отражается не только ковид, но и другие респираторные заболевания.
"Наши данные подчеркивают, что простуда и грипп также могут иметь длительные последствия для детей, и это важно учитывать и медикам и родителям. Особенно сейчас, учитывая, что распространенность этих заболеваний, вероятно, увеличится, поскольку меры физического дистанцирования, принятые для предотвращения распространения коронавируса, будут ослаблены", — говорит доктор Майкл Абсуд, соавтор исследования, консультант и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона.