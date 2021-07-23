Разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет

Mum forced to give up baby 66 years ago finds son on other side of world after DNA searchhttps://t.co/YDElpXZGE0 — The Mirror (@DailyMirror) July 21, 2021

Карр рассказала, что родила сына в 20 лет, в 1955 году. Она назвала мальчика Джорджем. Новорожденного забрали у британки сразу после родов, поскольку ее родители были против ребенка: мать девушки была убеждена, что та никогда не выйдет замуж с младенцем на руках. Родительница заверила дочь, что она быстро забудет о сыне и будет жить счастливо. Однако время шло, а Карр постоянно вспоминала о сыне.

Она безуспешно искала мальчика много лет, пока однажды не узнала о сервисе, который помогает потерявшимся родственникам встретиться вновь. Женщина предоставила образцы ДНК и стала ждать результатов.

Так, ее данные совпали с ДНК 43-летней женщины по имени Ким Картью из Австралии, которая оказалась ее внучкой. Выяснилось, что Картью искала своего отца — сына Карр. Тогда бабушка и внучка объединили усилия и нашли мужчину по имени Кит Гаррахи, проживающего в Австралии.

Картью решила навестить отца, которого никогда раньше не видела, и рассказать ему сразу две новости: про себя и ищущую его мать. По словам Карр, мужчина “чуть не лишился дара речи” после получения этих известий. Позже все трое созвонились в Zoom и сразу нашли общий язык.

Карр планирует встретиться с сыном и внучкой лично, как только снимут ограничения, связанные с пандемией COVID-19.



