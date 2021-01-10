“Я очень хотела, чтобы мама была счастлива”. Девушка выносила и родила собственную сестру

Та любовь, которой окружили девочку Фэй и Эндрю, постоянно напоминала Холли о том, насколько сильно им хотелось бы иметь собственного малыша. Однажды, в сентябре 2019 года, наблюдая, как мама и отчим играют с двухлетней Арвен, Холли пришла в голову идея — почему бы ей не стать для них гестационным курьером и не выносить их ребенка? Дело в том, что у Фэй имелись три замороженные яйцеклетки на случай, если она решит воспользоваться процедурой ЭКО и услугами суррогатной матери.

Тем временем, в возрасте 21 года Холли случайно забеременела и, вдохновившись примером мамы, которая одна вырастила троих детей, решила оставить ребенка. Беременность протекала нелегко, но Фэй всегда была рядом с Холли, ходила с ней на все УЗИ, присутствовала на родах и перерезала пуповину новорожденной внучки. Дочка Холли, Арвен, родилась 4 августа 2017 года.

Дело в том, что после рождения Харри, младшего сына, Фэй стерилизовали, о чем она потом очень жалела. В 2014 году Фэй сделали операцию по восстановлению проходимости маточных труб, и спустя несколько месяцев она забеременела, но у нее случился выкидыш на раннем сроке. В следующие четыре года Фэй и Эндрю продолжали пытаться зачать ребенка, но безуспешно. “Каждый месяц я видела ее слезы и понимала, что это значит. Я чувствовала себя беспомощной, потому что не могла облегчить ее боль”, — вспоминает Холли.

Как пишет The Daily Mail , в молодости Фэй родила троих детей (Холли — средний ребенок, у нее есть 27-летняя старшая сестра Ханна и 22-летний брат Харри), но растила их одна, так как муж ее бросил. В 2006 году, когда Фэй было 36 лет, она встретила своего нынешнего мужа, в то время 33-летнего Эндрю, и у них случился бурный роман. Через год они поженились.

25-летняя Холли Саммерс и ее 50-летняя мама Фэй всегда были очень близки. А теперь они стали еще ближе — Холли родила для мамы и ее мужа дочку. Хотя все сложно — малышка приходится Холли одновременно и сестрой, и биологической дочерью, — но все очень и очень счастливы, а это главное.

Холли сама предложила маме и отчиму попробовать, и те согласились. Однако их ждало сокрушительное разочарование — оказалось, что яйцеклетки Фэй нежизнеспособны, и единственной возможностью для нее и Эндрю стать родителями осталось зачатие с помощью донорской яйцеклетки. И тут Холли выступила с новым предложением.

Вот как это произошло: “Несколько недель спустя после известия о нежизнеспособности яйцеклеток, в середине ноября, мы все вместе ехали в машине, мы с Арвен на заднем сидении, а мама с Эндрю впереди. И я услышала, как она тихо сказала Эндрю, что все еще безумно мечтает о малыше, но теперь ее мечта уже совершенно точно пошла прахом.

Я взглянула на Арвен, и ответ внезапно возник у меня в голове. Если я не могу быть гестационным курьером, который выносит эмбрион, зачатый мамой и Эндрю, я ведь могу стать донором яйцеклетки и выносить для них ребенка, зачатого от спермы Эндрю. Когда они спросили меня, уверена ли я, то я сказала, что еще никогда ни в чем не была так уверена».

Поскольку идея, предложенная Холли, была уж очень необычной, все трое решили держать план в тайне, и до поры до времени не рассказывать о нем даже Ханне и Харри. В середине января 2020 года Холли подгадала под овуляцию и ввела себе во влагалище сперму Эндрю. Чтобы сделать вероятность зачатия максимальной, она проделала процесс самостоятельной инсеминации трижды. В начале февраля тест на беременность показал две полоски. Трое участников “заговора” разрыдались от счастья, восторга и облегчения. “Я испытывала невероятную радость за маму — здесь, внутри меня, находится сын или дочь, о которых она так мечтала. С того самого момента, как на тесте высветились две полоски, этот ребенок был не мой, а только мамин и Эндрю”, — говорит Холли.

В марте, с началом пандемии и карантина, Холли с Арвен переехали в дом Фэй и Эндрю, чтобы быть в эти трудные времена всем вместе. Вскоре УЗИ показало, что Холли ждет девочку. Фэй решила назвать ее Уиллоу. ПДР у Холли приходился на 14 октября, но схватки начались только 19 октября. Роды продолжались 41 час, и все это время Фэй была рядом с Холли.

Наконец, 21 октября 2020 года на свет появилась долгожданная Уиллоу, здоровая девочка весом более четырех килограммов.

По словам Холли, поскольку еще во время беременности она настроилась, чтобы воспринимать Уиллоу не как дочку, а как младшую сестру, это помогает ей продолжать так же относиться к малышке и после родов. Тем не менее, Холли понимает, что с биологической точки зрения Уиллоу — их с Эндрю ребенок, но это ничему не мешает. “С ее рождения прошло уже два с лишним месяца, но я не чувствую к ней того же, что чувствовала к Арвен. Уиллоу — дочь мамы и Эндрю. Мы сестры и всегда будем присутствовать в жизни друг друга”, — рассказала Холли.

Сейчас она пока продолжает жить в доме мамы и отчима, и кормить маленькую Уиллоу грудью. Вскоре семья планирует урегулировать бюрократические формальности и добиться, чтобы в свидетельстве о рождении Уиллоу в качестве родителей были указаны Фэй и Эндрю.

“Вторая стоящая перед нами задача сложнее. Уиллоу будет расти, и нам кажется, что будет неправильным держать обстоятельства ее зачатия в секрете. Нам нечего стыдиться, в конце концов, в основе всего, что произошло, лежали только любовь и забота. Мама планирует все объяснить остальным членам семьи, и я надеюсь, что они поймут. Раз Уиллоу уже здесь, с нами, кто может сказать, что мы совершили ошибку? И мы будем совершенно честны с Уиллоу, когда она вырастет. Это все может быть очень необычно, но она принесла в этот мир так много любви. И все оно того стоило”, — говорит Холли.