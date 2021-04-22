22.04.2021, 09:42
"Самый счастливый момент в жизни". Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
Pixabay
Однояйцевые близнецы из Южной Кореи, которых разделили при рождении и отдали в две разные американские семьи, нашли друг друга 36 лет спустя и встретились в день рождения. Об этом сообщает Good Morning America.
Молли Синерт и Эмили Бушнелл не знали ничего о своем рождении, однако потом обе женщины прошли ДНК-тест и были удивлены, узнав, что имеют сестру-близнеца. Неизвестно, почему девочек решили отдать в США, однако Синерт удочерила семья из Флориды, а Бушнелл - из Пенсильвании.
Женщины стали общаться в соцсетях и обнаружили, что у них обеих дома жили кошки, обе они надевали одинаковые платья без бретелек и ожерелья-чокеры на выпускной. «Это, вероятно, один из многих "близнецовых" моментов, которые мы обнаружим», - отметила Бушнелл.
Близнецы отложили первую личную встречу до 29 марта, когда им исполнилось 36 лет. На праздник Бушнелл вместе с дочерью прилетела к сестре во Флориду.
Это самый счастливый момент в моей жизни. <...> У меня украли последние 36 лет жизни, которые я могла бы прожить со своей близняшкой.