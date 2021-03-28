ФОТО | Так трогательно! Супруги воссоздали собственные свадебные фотографии 50 лет спустя

Кэролин и Келли Гэй поженились 12 марта 1971 года. Сейчас им 70 и 76 лет, у них четверо внуков. К 50-й годовщине свадьбы супруги задумали повторить свои памятные фотографии.

Кэролин отращивала локоны, как в молодости, ради фотосессии. На это у женщины ушло три года. У нее давно не было длинных волос - то из-за ребенка, то из-за лечения от рака. Мысль о будущей фотосессии вдохновляла ее все это время.

Кэролин сфотографировалась в том же самом платье, в котором выходила замуж. Его пришлось немного подогнать под размер.

У Келли не сохранился костюм, который он надевал на торжество, но найти похожий ему не составило труда.

Супруги постарались уделить внимание каждой мелочи.

Например, на одном из снимков Кэролин прячет большой палец, потому что у нее тогда сломался ноготь.

На фотосессию ушло примерно полтора часа - Кэролин и Келли очень понравился процесс. Супруги обрадовались, что церковь осталась практически в нетронутом виде.

Также пара нашла чеки 1971 года. Выяснилось, что в 1971 году самой дорогой тратой были цветы. Они стоили даже дороже, чем их медовый месяц в Новом Орлеане.

Планов на 60-ю годовщину свадьбы у возлюбленных пока нет. “Сперва надо до нее дожить”, - сказала Кэролин.