ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Здравствуйте, у меня погиб муж"

Спустя полгода я решилась на терапию. Обратилась сначала к одному специалисту, потом к другому. Они мне не подошли. Я почти отчаялась, но потом нашла психотерапевта, чьей специализацией была помощь семьям и напарникам погибших альпинистов. Наша работа длилась полгода и дала свои плоды.

Пришлось стать самым главным оптимистом, который говорил: “Мы справимся, мы обязательно справимся, я не рассыпалась, у меня есть план”. Хотя мой план состоял, в общем-то, в том, чтобы пережить день, а потом пережить ночь. А потом наступало утро, я просыпалась от теплых снов, в которых мы с мужем гуляли, болтали, путешествовали, и каждое утро снова и снова на меня падал камень осознания, что мой любимый и самый близкий человек никогда ко мне не вернется. Он умер.

Я даже не могла плакать, потому что рядом были двое моих малышей, при которых плакать я боялась, а за стенкой двое родителей, которые не могли выносить моих слез даже в детстве при разбитой коленке.

В нашем городе есть разные группы поддержки — диабетиков, алкоголиков, наркоманов, близких людей наркоманов, но группы поддержки людей, переживающих потерю близкого и любимого человека, нет. И я осталась с горем один на один.

Мне пришлось остаться в городе моих родителей, ведь без их поддержки я бы не справилась. Я снова оказалась в городе, из которого с радостью уехала, в маленькой квартире, где выросла, в той же крохотной комнате, но уже с двумя детьми. Так мы прожили год, пока решались все вопросы с финансами и недвижимостью — впятером, в тесной двухкомнатной квартире, с трехлеткой в кризисе, новорожденным малышом и двумя моими далеко не молодыми родителями. Сказать, что я прошла через ад — ничего не сказать.

Старшей дочке было два года и девять месяцев, а я была на девятом месяце беременности нашим сыном. Мы с дочкой приехали в родной город в гости к моим родителям и через неделю должны были возвращаться домой. Через неделю домой должен был возвращаться из похода в горы и мой муж. Но он не вернулся. Несчастный случай. Все требования техники безопасности были соблюдены. Отвалилась часть скалы. Никто не виноват.

“Здравствуйте, у меня погиб муж”, — этой фразой я начинала свою речь много раз подряд в бесконечных учреждениях, когда за месяц до рождения нашего второго ребенка погиб мой муж-альпинист.

Я смогла много плакать, научилась говорить о гибели мужа, разделила ответственность за свои решения с человеком, который смог это выдержать и не разрушиться. Это был первый шаг к выздоровлению.

За полтора года с момента самой большой трагедии в моей жизни я прошла много этапов — от оцепенения через отрицание и ярость до частичного принятия. Я еще не завершила этот путь, но двигаюсь в нужном, как мне кажется, направлении.



Сейчас я стараюсь радовать себя какой-то мелочью каждый день. Крепко обнимаю малышей и записываю их достижения — это помогает мне осознать, что я справляюсь. Благодарю вселенную за то, что они есть у меня. Уже могу иногда напевать песенки и танцевать с ними. И даже строю планы на будущее.



В скитаниях по государственным учреждениям я встречала тех, кто потерял мужа или жену. Их легко узнать по отсутствующему взгляду, отрешенности и апатии в очереди на оформление различных бумажек. Мне так хотелось броситься к ним, обнять их и сказать:

“Вы не одиноки! Я знаю, каково вам, я готова выслушать вас и не обидеть глупым “держись” или бессмысленным “все будет хорошо”. Но, разумеется, я не кидалась к незнакомым людям. И каждый из нас оставался в своем горе одиноким.

Может быть, хотя бы через эти строчки я смогу передать свою поддержку тем, кто проходит через переживание утраты любимого человека. Вы не одиноки, хотя кажется, что у всех вокруг все прекрасно и только вам по какой-то нелепой, чудовищной ошибке не повезло. ДТП, нападения, инфаркты, онкология, несчастный случай — тысячи людей прямо сейчас теряют самых дорогих. Многие остаются растить детей в одиночестве.

Некоторые не справляются. Но большинство преодолевают, проживают, прорабатывают и снова могут радоваться наступившему дню, испытывать чувство благодарности за эту жизнь, смеяться и строить планы. Когда черная пелена отчаяния застилала мое сознание, а глаза нет-нет да останавливались на ручке оконной рамы, я думала о тех людях, которые испытывали те же муки, что и я — страх, боль, одиночество, тоску, неподъемную ответственность, но смогли жить дальше, нашли свои источники радости.



И вот что я поняла: счастье — это личный выбор каждого человека.