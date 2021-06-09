Женщина родила дочь через пять лет после смерти ее отца

Но, как пишет Кимберли в своем эссе на сайте lovewhatmatters.com, она решила не сдаваться и уже спустя несколько часов после гибели мужа попросила друзей помочь ей выяснить, можно ли получить жизнеспособную сперму у недавно умершего мужчины. Оказалось, что это возможно - и врачи по просьбе Кимберли извлекли сперму из тела Рашида и заморозили ее.

Спустя несколько лет Кимберли встретила свою новую любовь, Дэриана, и в июне 2020 года вышла за него замуж. Дэриан, как это ни удивительно, был целиком и полностью за то, чтобы Кимберли осуществила свою мечту и родила их с Рашидом общего ребенка.

Невероятно добрый, умный и любящий Дэриан - как его описывает Кимберли - регулярно возил ее в клинику, пока она проходила процедуру ЭКО, и вместе с ней с нетерпением ждал рождения ребенка, для которого он готов стать настоящим папой.

В мае 2021 года Кимберли с помощью кесарева сечения родила дочь, которую они с Дэрианом назвали Киран, соединив в этом имени части собственных имен. Кроме того, Киран в переводе с санскрита означает «свет».