Что нельзя говорить людям, которым плохо: 5 провальных ошибок поддержки

Поэтому так важно уметь по-настоящему поддерживать своих близких! К сожалению, нет универсальной формулы, подходящей для любого случая. Но зато есть вещи, которые точно НЕ надо делать, потому что они никак НЕ помогают и НЕ являются поддержкой.

Хорошо, если человек, проживающий своё горе, может обратиться за поддержкой к специалисту. Но это не всегда так легко и доступно. А по данным исследования, проведенного в Китае, оказалось, что большинство людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации или страдают депрессией — выбирают обращаться за поддержкой к друзьям (78,7 %) и родным (75,6 %).

Поверьте мне, когда человеку действительно плохо, когда он столкнулся с серьёзными переживаниями, горем, травмой — меньше всего он хочет услышать все эти до отвращения банальные фразы, которые не несут в себе никакого смысла: дежурные соболезнования, бестолковые советы и пустые обещания. Это вызывает только раздражение, ощущение полного одиночества и тотального непонимания.

1. Пустые обещания

"Всё будет хорошо", "всё образуется", "жизнь обязательно наладится" — это пустые обещания. Вы не можете знать наверняка, что ждёт нас в будущем (если, конечно, вы не экстрасенс), а в такой формулировке ещё и подчёркиваете, как сейчас плохо (ведь хорошо, если оно вообще будет, то только в будущем).

Если не знаете, что сказать, – молчите, будьте рядом и обнимайте. Вы удивитесь, но один из самых эффективных способов поддержки — теплые дружеские объятия и простые слова сочувствия ("мне очень жаль", "я так тебе сочувствую").

2. Запрет на эмоции

"Не плачь", "не надо так переживать", "успокойся", "возьми себя в руки" и т.д.

Если вы действительно хотите поддержать человека, а не просто отделаться от него — то вы как раз таки будете помогать ему проявлять свои эмоции, а не подавлять их. Ни для кого не новость, что сдержанные эмоции разрушают нас изнутри, превращаются в болезни и отравляют нам жизнь.