“Держись!”, “Все будет хорошо” и еще 8 фраз, которые не стоит говорить женщине после потери ребенка

Я помню, как один из руководителей буквально вытолкнул меня к толпе разъяренных работников: менеджер по персоналу должен объявить, что зарплата, которую уже задержали на 12 дней, будет выплачена не раньше следующей недели.

Или так и сказать: “Даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Мне очень жаль, что это произошло с тобой”.

Поверьте, лучше промолчать, когда не знаешь, как отреагировать — так намного честнее.

Через месяц я уже злилась: “За что держаться? Зачем держаться? Чем держаться?!”

«Держись» — дежурное слово для заполнения паузы после шока от новости, к которой не был готов.

Я сбилась со счета, сколько раз мне говорили эту фразу. Через две недели после операции она стала белым шумом, столько в ней пустоты и безразличия.

Представьте такую картину: женщина гуляет по залитой солнцем лужайке, вокруг нее поют птицы и летают бабочки, на губах счастливая улыбка. Но неожиданно она падает в глубокий узкий колодец. Настолько глубокий и темный, что туда не попадает свет. Настолько узкий, что нет возможности поднять сломанные от удара руки. Когда стоишь на самом дне этого колодца, совершенно иначе воспринимаешь обычные слова.

Прошло девять месяцев (символично, правда?), и я нашла в себе силы рассказать о том, что чувствовала после смерти нерожденного ребенка.

При этом в нашей культуре нет ритуалов или правил, которые бы подсказывали окружающим, как корректно вести себя в такой ситуации. В тот момент я не знала, что действительно может помочь, почему некоторые попытки поддержать меня имели нулевой эффект.

То, что я воспринимала, как конец света, для врачей — типичные трудовые будни. Гинеколог, выписывавшая направление на операцию по выскабливанию, сказала:

19 января 2018 года на плановом скрининге в 12 недель врач, глядя в монитор аппарата УЗИ, безэмоционально произнесла: “У плода отсутствует сердцебиение”, и Вселенная взорвалась, оставив вместо себя Черную дыру.

В конце хмурого ноября 2017 года случилось одно из самых светлых событий в жизни. В 37 лет я впервые увидела долгожданные две полоски на тесте. Даже не буду стараться передать весь спектр эмоций, переполнявших меня. Скажу так: во мне открылась новая Вселенная.

Я сохранила самообладание во время оскорблений и угроз, терпеливо выслушивала каждую историю непростого материального положения и последовательно отвечала на вопросы.

Силы характера, которую я приобрела в той ситуации, мне хватило ровно на трое суток в больнице.

“Ты сильная” со дна колодца слышится как “Мы запрещаем тебе быть слабой, ты не должна чувствовать боль и страх”.

Это заставило закрыться панцирем, натянуть безразличное выражение лица и никому не говорить, как мне плохо.

Я научилась плакать беззвучно, чтобы никто не испытывал неудобства от моей слабости.

Лучше сказать: “Ты можешь рассчитывать на меня, я помогу тебе, только скажи, как”. Так вы разбиваете установку “Я одна, мне никто не может помочь”.

“Хорошо, что это произошло сейчас. Потом было бы хуже”

12 недель и правда маленький срок, и если бы малыш умер после того, как я почувствовала первые шевеления, все было бы намного трагичнее. Признаюсь, я повторяла эту фразу как мантру, чтобы успокоить себя. Рационализация — хорошая штука, отлично действует на уровне логики и абсолютно бесполезна, когда эмоции достигают пика.

Самоуговор — стакан, который подставляют под струйку эмоций, но когда обрушивается водопад, то стакан просто бесполезен.

Повторение “Хорошо, что сейчас” - временный помощник, и чем дольше его используете, тем бесполезнее он становится.

Складывается ощущение, что масштаб моей потери не достоин сожаления.

Лучше спросите: “Что ты чувствуешь?”, покажите, что вам небезразличны чувства, которые я испытываю здесь и сейчас.

“Вот у знакомой пять замерших было, а сейчас у нее чудесный малыш”

Вы удивитесь, но положительные примеры в острый период не добавляли уверенности ни на грамм. Наоборот, я чувствовала свою никчемность: я не способна справиться с одной потерей, тогда как есть удивительные женщины, которые прошли сквозь все испытания и обрели долгожданное счастье.

На дне колодца ждешь ответа на вопрос: “Как мне отсюда выбраться?!” - и здесь действительно нужны положительные примеры. Но не в форме констатации факта, что это реально, а в последовательном описании шагов.

Скажите: “Я не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Но я знаю женщину, которая пережила то же, что и ты. Если захочешь поговорить, она поймет как никто. Вот номер телефона”.