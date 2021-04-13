“Держись!”, “Все будет хорошо” и еще 8 фраз, которые не стоит говорить женщине после потери ребенка(5)
В конце хмурого ноября 2017 года случилось одно из самых светлых событий в жизни. В 37 лет я впервые увидела долгожданные две полоски на тесте. Даже не буду стараться передать весь спектр эмоций, переполнявших меня. Скажу так: во мне открылась новая Вселенная.
19 января 2018 года на плановом скрининге в 12 недель врач, глядя в монитор аппарата УЗИ, безэмоционально произнесла: “У плода отсутствует сердцебиение”, и Вселенная взорвалась, оставив вместо себя Черную дыру.
То, что я воспринимала, как конец света, для врачей — типичные трудовые будни. Гинеколог, выписывавшая направление на операцию по выскабливанию, сказала:
При этом в нашей культуре нет ритуалов или правил, которые бы подсказывали окружающим, как корректно вести себя в такой ситуации. В тот момент я не знала, что действительно может помочь, почему некоторые попытки поддержать меня имели нулевой эффект.
Прошло девять месяцев (символично, правда?), и я нашла в себе силы рассказать о том, что чувствовала после смерти нерожденного ребенка.
Представьте такую картину: женщина гуляет по залитой солнцем лужайке, вокруг нее поют птицы и летают бабочки, на губах счастливая улыбка. Но неожиданно она падает в глубокий узкий колодец. Настолько глубокий и темный, что туда не попадает свет. Настолько узкий, что нет возможности поднять сломанные от удара руки. Когда стоишь на самом дне этого колодца, совершенно иначе воспринимаешь обычные слова.
“Держись!”
Я сбилась со счета, сколько раз мне говорили эту фразу. Через две недели после операции она стала белым шумом, столько в ней пустоты и безразличия.
Через месяц я уже злилась: “За что держаться? Зачем держаться? Чем держаться?!”
Поверьте, лучше промолчать, когда не знаешь, как отреагировать — так намного честнее.
Или так и сказать: “Даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Мне очень жаль, что это произошло с тобой”.
“Ты сильная, ты справишься”
Я помню, как один из руководителей буквально вытолкнул меня к толпе разъяренных работников: менеджер по персоналу должен объявить, что зарплата, которую уже задержали на 12 дней, будет выплачена не раньше следующей недели.
Я сохранила самообладание во время оскорблений и угроз, терпеливо выслушивала каждую историю непростого материального положения и последовательно отвечала на вопросы.
“Ты сильная” со дна колодца слышится как “Мы запрещаем тебе быть слабой, ты не должна чувствовать боль и страх”.
Это заставило закрыться панцирем, натянуть безразличное выражение лица и никому не говорить, как мне плохо.
Лучше сказать: “Ты можешь рассчитывать на меня, я помогу тебе, только скажи, как”. Так вы разбиваете установку “Я одна, мне никто не может помочь”.
“Хорошо, что это произошло сейчас. Потом было бы хуже”
12 недель и правда маленький срок, и если бы малыш умер после того, как я почувствовала первые шевеления, все было бы намного трагичнее. Признаюсь, я повторяла эту фразу как мантру, чтобы успокоить себя. Рационализация — хорошая штука, отлично действует на уровне логики и абсолютно бесполезна, когда эмоции достигают пика.
Самоуговор — стакан, который подставляют под струйку эмоций, но когда обрушивается водопад, то стакан просто бесполезен.
Повторение “Хорошо, что сейчас” - временный помощник, и чем дольше его используете, тем бесполезнее он становится.
Лучше спросите: “Что ты чувствуешь?”, покажите, что вам небезразличны чувства, которые я испытываю здесь и сейчас.
“Вот у знакомой пять замерших было, а сейчас у нее чудесный малыш”
Вы удивитесь, но положительные примеры в острый период не добавляли уверенности ни на грамм. Наоборот, я чувствовала свою никчемность: я не способна справиться с одной потерей, тогда как есть удивительные женщины, которые прошли сквозь все испытания и обрели долгожданное счастье.
На дне колодца ждешь ответа на вопрос: “Как мне отсюда выбраться?!” - и здесь действительно нужны положительные примеры. Но не в форме констатации факта, что это реально, а в последовательном описании шагов.
Скажите: “Я не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Но я знаю женщину, которая пережила то же, что и ты. Если захочешь поговорить, она поймет как никто. Вот номер телефона”.
“Не плачь. Ну, сколько уже можно плакать. Пора уже успокоиться”
Представляю, как тяжело видеть слезы близкого человека. Особенно когда бессилен что-либо изменить.
Потерю (даже если она кажется незначительной) нужно отгоревать. Можно проскочить этот этап, но он все равно наступит, только позже и в более серьезной форме.
Позвольте мне обнулить эмоции плачем, не осуждайте меня за право плакать. Скажите: “Если тебе хочется плакать — поплачь, я просто побуду рядом”.
“Всему свое время, еще получится”
Да, знаю, что Сальма Хайек и Холли Берри родили в 41 год.
Во-первых, сравнивать меня со звездами Голливуда некорректно: их материальные возможности чуть шире ресурсов менеджера из Воронежа.
Во-вторых, никто не даст гарантии, что следующая беременность закончится родами, и никто не знает, случится ли она вообще. Так что не врите ни мне, ни себе.
Лучше сядьте рядом и спросите: “Чего ты сейчас боишься больше всего?”.
“Надо жить дальше. Время лечит”
Никто не спорит с верностью этого утверждения. Но разве это жизнь на дне колодца? Страшно, что я не могла ответить себе на вопрос: “Зачем теперь жить?” Ведь все планы и мечты рассыпались. Я не могла придумать, чем заполнить следующий день или месяц, чтобы время вылечило.
Помогите составить план на завтра или на неделю, чтобы были хоть какие-то ориентиры в будущем:
“Давай я приеду в среду, и мы сходим в парк”, “Я приеду в пятницу. Привезу книгу, которую прочитала недавно”, “Завтра после обеда принесу твои любимые пирожки с капустой”.
“Надо сходить в церковь, помолиться… Попросить у Матронушки…”
Я не религиозный человек. Ни до беременности, ни во время, ни после я не искала утешения в вере. Не навязывайте мне своих способов решения проблем.
Да, возможно, критическая ситуация изменит отношение к таким глубоким вещам, тогда предложите помощь корректнее: “Если захочешь, я схожу с тобой в церковь, помолимся вместе”.
“Значит, так было нужно. Значит, жизнь тебя чему-то хочет научить”
Это самая жестокая вещь, которую я слышала, ведь чувствуется упрек: “Так тебе и надо, ты заслужила это! Пока ты недостойна стать матерью”.
Поверьте, каждый день, каждую минуту я обвиняла себя в случившемся, и это чувство не давало дышать. Не кидайте в колодец кирпичи правды: пока я не смогу принять их, составить один на один и выбраться. Только после тысячи часов разговоров с собой, я смирюсь с несправедливостью жизни и приму жестокую действительность.
Пожалуйста, соврите:
“Все будет хорошо”
Все не может быть хорошо, само собой “хорошо” не случится.
Помогите мне начать доверять этому миру, наполните жизнь маленькими событиями, которые дадут силы выбраться из колодца.
Спасительной веревочной лестницей могут быть приятные мелочи, которые вам дадутся практически без усилий:
прогулки в парке,
просмотр добрых фильмов,
кружка любимого кофе,
старая фотография, где мы вместе смеемся,
семечки,
калейдоскоп,
билет на концерт фортепианной музыки,
пазлы,
карандаши и альбом для рисования,
смешные видеоролики,
набор для вышивания,
букет ромашек,
мыльные пузыри.
Не перестаю повторять слова благодарности каждому, кто был со мной в тот период. Только благодаря близким я смогла выбраться из вязкой черноты.
Еще полгода назад, глядя на женщину с младенцем, я злилась: “Почему она смогла, а я нет?!”, а сейчас во мне есть силы радоваться: “Если она смогла, то я тоже смогу!”
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