Как помочь подруге, которая пережила развод?

Все больше говорят о том, что для женщины брак зачастую не только невыгоден, но и опасен: замужние женщины живут меньше, больше работают по дому, им меньше всех платят на работе, они значительно чаще страдают от бытовых травм (что обычно означает замаскированные побои) и чаще болеют из-за депривации сна и отдыха.

При этом все очевиднее, что невзирая на культуру, которая приписывает женщинам меркантильность, именно женщины занимаются больными детьми и родственниками, и именно они чаще остаются с немощными супругами.

И если мужчина подает на развод, как правило, потому, что нашел другую партнершу, женщины куда чаще уходят потому, что устали и разочаровались.

К сожалению, в ситуациях, когда человек является инициатором развода, он не получает поддержки от семьи и друзей.

Что нужно знать про женский развод, чтобы правильно поддержать подругу или обратиться за помощью?

1. Как правило, если женщина подала на развод или развелась, последние несколько месяцев или даже лет, она жила в сверхнагрузке, как эмоциональной, так и физической: зачастую мужчины, узнавая о решении женщины развестись, не начинают за нее бороться, а ведут себя совершенно иначе: редкие моменты с попытками изобразить романтику чередуются с угрозами отобрать детей, ославить на работе или оставить без денег, манипуляциями, шантажом, демонстративным отказом делать хоть что-то по дому, чтобы “поняла”, скандалами, а иногда и угрозами физической расправы или сексуального насилия.

Это означает, что женщине после развода нужен отдых;

2. Если у женщины есть маленькие дети, в большинстве случаев после развода ей нужна материальная и бытовая поддержка — в большинстве случаев бывшие мужья не платят алименты или платят минимальные суммы, с детьми встречаются на выходных или не встречаются вовсе.

Европейский сценарий с совместной опекой, необходимостью снимать квартиру в районе школы ребенка и так далее — большая редкость.

Поэтому если вы можете помочь подруге с бытом, поиском работы или ребенком — это будет большой помощью;