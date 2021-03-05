Финский блогер придумала сенсационный рецепт пасты – блюдо стало хитом TikTok и о нем написали даже в The New York Times

Фудблогер Йенни Хяюринен придумала и опубликовала рецепт пасты, который мгновенно стал популярным благодаря своей простоте и доступности ингредиентов. Кроме макарон, в рецепт входили также запеченные в духовке сыр фета и помидоры. Простое в приготовлении и вкусное блюдо красовалось на столах финнов с 2019 года, однако новую жизнь в него вдохнуло видео, ставшее вирусным в популярной соцсети Tiktok.

В США рецепт, известный как baked feta pasta, в феврале стал настолько популярен, что многие производители и магазины попросту не могли удовлетворить спрос покупателей на фету.

Об охватившем американцев фета-безумии написала в итоге даже престижная газета The New York Times.

В интервью изданию владелица сырной лавки Анн Сакселби пожаловалась, что из-за побивающего все рекорды спроса на фету она не получает от своего сыровара достаточного количества этого товара.

В свою очередь, расположенная в округе Род-Айленд маленькая крафтовая сыроварня планирует вдвое увеличить объемы производства феты, чтобы покрыть потребности покупателей, жаждущих воплотить на своих кухнях финский рецепт.

В TikTok видео с приготовлением пасты под хэштегом #bakedfetapasta уже собрали в общей сложности более 600 млн просмотров.

Популярность блюда привела к тому, что полки с фетой опустели и в других американских городах. Так, издание The Charlotte Observer пишет, что в городе Шарлотт в Северной Каролине невозможно было в феврале купить фету.

Сеть продовольственных магазинов Harris Teeter, действующая в семи штатах, объявляет о том, что спрос на фету в начале года вырос на 200 процентов.

- Это наиболее резкий и масштабный географически скачок спроса на отдельный продукт, что я когда-либо видел в своей карьере, — заявил руководитель отдела закупок молочных продуктов сети Kroeger Уолш Бирни в интервью NYT.

* * *