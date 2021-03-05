Финский блогер придумала сенсационный рецепт пасты – блюдо стало хитом TikTok и о нем написали даже в The New York Times
Фудблогер Йенни Хяюринен придумала и опубликовала рецепт пасты, который мгновенно стал популярным благодаря своей простоте и доступности ингредиентов. Кроме макарон, в рецепт входили также запеченные в духовке сыр фета и помидоры. Простое в приготовлении и вкусное блюдо красовалось на столах финнов с 2019 года, однако новую жизнь в него вдохнуло видео, ставшее вирусным в популярной соцсети Tiktok.
В США рецепт, известный как baked feta pasta, в феврале стал настолько популярен, что многие производители и магазины попросту не могли удовлетворить спрос покупателей на фету.
Об охватившем американцев фета-безумии написала в итоге даже престижная газета The New York Times.
В интервью изданию владелица сырной лавки Анн Сакселби пожаловалась, что из-за побивающего все рекорды спроса на фету она не получает от своего сыровара достаточного количества этого товара.
В свою очередь, расположенная в округе Род-Айленд маленькая крафтовая сыроварня планирует вдвое увеличить объемы производства феты, чтобы покрыть потребности покупателей, жаждущих воплотить на своих кухнях финский рецепт.
В TikTok видео с приготовлением пасты под хэштегом #bakedfetapasta уже собрали в общей сложности более 600 млн просмотров.
Популярность блюда привела к тому, что полки с фетой опустели и в других американских городах. Так, издание The Charlotte Observer пишет, что в городе Шарлотт в Северной Каролине невозможно было в феврале купить фету.
Сеть продовольственных магазинов Harris Teeter, действующая в семи штатах, объявляет о том, что спрос на фету в начале года вырос на 200 процентов.
- Это наиболее резкий и масштабный географически скачок спроса на отдельный продукт, что я когда-либо видел в своей карьере, — заявил руководитель отдела закупок молочных продуктов сети Kroeger Уолш Бирни в интервью NYT.
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Рецепт
(источник — инстаграм-блог Delish)
Разогрей духовку до 200 градусов. В большую форму для запекания выложи стакан мытых помидоров черри, нарезанный лук шалот (2-3 штуки), щедро полей оливковым маслом, добавь соль, перец, хлопья паприки, сухой или свежий базилик. В центр формы прямо к томатам добавь фету (просто достань кусок из упаковки и положи целиком).
Запекай 40-45 минут до момента, когда томаты не станут мягкими, а сыр — золотистым.
Пока пекутся томаты с фетой, отвари любимую пасту (она может быть любой, но лучше брать не спагетти, а мелкую фигурную) в посоленной воде. Когда паста приготовится, не сливай всю воду — оставь в кастрюле около половины стакана.
Добавь готовую пасту к запеченной фете, натри на терке немного лимонной цедры и добавь туда же. Хорошенько перемешай и быстро к столу!